EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Celta Fortuna de Primera Federación (1-1)

Los blanquiazules se miden ante el filial celeste, una de las mejores canteras de España

Una jugada del partido

Una jugada del partido / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Suárez Puerta acoge esta tarde un auténtico partidazo. El Avilés se mide, a partir de las 18.15 horas, al Celta Fortuna, una de las mejores canteras de España. Los blanquiazules, que llegan al encuentro tras caer en tierras extremeñas ante el Mérida, buscarán reencontrarse con sus mejores sensaciones ante un conjunto que cuenta con nombres muy interesantes como el de Hugo González, que suma diez tantos generados, o Jaime Vázquez, central que está cedido por el Real Oviedo. Los blanquiazules, de hacerse con la victoria, subirían hasta el segundo puesto de la clasificación.

Alineación Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Gete, Kevin Bautista; Quicala, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio.

Alineación Celta Fortuna: Coke Carrillo; Germain Milla, Meixús, Jaime Vázquez, Anxo Rodríguez, Oliveras; Hugo Burcio, Capdevila; Hugo González, Álvaro Marín, Somuah.

