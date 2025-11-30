En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Celta Fortuna de Primera Federación (1-1)
Los blanquiazules se miden ante el filial celeste, una de las mejores canteras de España
El Suárez Puerta acoge esta tarde un auténtico partidazo. El Avilés se mide, a partir de las 18.15 horas, al Celta Fortuna, una de las mejores canteras de España. Los blanquiazules, que llegan al encuentro tras caer en tierras extremeñas ante el Mérida, buscarán reencontrarse con sus mejores sensaciones ante un conjunto que cuenta con nombres muy interesantes como el de Hugo González, que suma diez tantos generados, o Jaime Vázquez, central que está cedido por el Real Oviedo. Los blanquiazules, de hacerse con la victoria, subirían hasta el segundo puesto de la clasificación.
Alineación Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Gete, Kevin Bautista; Quicala, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio.
Alineación Celta Fortuna: Coke Carrillo; Germain Milla, Meixús, Jaime Vázquez, Anxo Rodríguez, Oliveras; Hugo Burcio, Capdevila; Hugo González, Álvaro Marín, Somuah.
Minuto 46. ¡Arranca la segunda parte!
Minuto 45+4. Finaliza la primera parte entre el Avilés y el Celta Fortuna.
Minuto 36. Gol de falta de Hugo González, del Celta Fortuna.
Minuto 28. Gol de Babin, del Avilés
Minuto 14. Amarilla a Capdevila, del Celta Fortuna.
Minuto 12. Amarilla a Borja Granero, del Avilés.
Minuto 10. Amarilla a Anxo Rodríguez, del Celta Fortuna.
Minuto 6. El árbitro, tras revisar la acción, decide que no hay penalti para el Avilés. Sigue el juego.
Minuto 4. Amarilla a Meixus, del Celta Fortuna.
Minuto 3. El árbitro va a revisar un posible penalti por mano a favor del Avilés.
