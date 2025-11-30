Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gaitero Rodiles pierde en Cortegada y el Segosala le arrebata el liderato de Segunda División de fútbol sala

El conjunto villaviciosino pierde por tres a cero y cede el primer puesto por la diferencia de goles

El equipo de El Gaitero Rodiles vio frenada su buena marcha en Segunda División en la pista del Estrela, en Cortegada (Orense). Las gallegas ganaron por tres a cero con tantos de Jenifer Souza y Sara Santos, que marcó por partida doble. El Segosala es el nuevo líder del grupo, a pesar de que solamente aprovechó a medias el tropiezo villaviciosino y empató a dos goles en la cancha del Marín Futsal. Segosala y Rodiles están empatados a 28 puntos, con las castellanas por delante gracias a la mejor diferencia de goles.

María Mitre Aranda, concejala de Foro de Hacienda en Gijón: "Las cuentas de 2026 serán las más importantes del mandato"

Crónicas gijonesas: Luis de Sirval

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 30 de noviembre

Tomás Rufo, El Mene y Aarón Palacio, premiados por la peña Astur

La gran fiesta de la natación asturiana regresa muchos años después: "Queremos recuperar al deportista joven"

