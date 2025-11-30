El Gaitero Rodiles pierde en Cortegada y el Segosala le arrebata el liderato de Segunda División de fútbol sala
El conjunto villaviciosino pierde por tres a cero y cede el primer puesto por la diferencia de goles
El equipo de El Gaitero Rodiles vio frenada su buena marcha en Segunda División en la pista del Estrela, en Cortegada (Orense). Las gallegas ganaron por tres a cero con tantos de Jenifer Souza y Sara Santos, que marcó por partida doble. El Segosala es el nuevo líder del grupo, a pesar de que solamente aprovechó a medias el tropiezo villaviciosino y empató a dos goles en la cancha del Marín Futsal. Segosala y Rodiles están empatados a 28 puntos, con las castellanas por delante gracias a la mejor diferencia de goles.
