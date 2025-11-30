La gran fiesta de la natación asturiana regresa muchos años después: "Queremos recuperar al deportista joven"

Desde su llegada a la presidencia en junio de 2024, Alberto del Cueto tenía claro uno de sus objetivos al frente de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana: recuperar la gala anual para premiar a los deportistas más destacados de Asturias. Ayer, muchos años después, el evento volvió a celebrarse. "No solo es una premiación, es un reconocimiento a la labor de tanto tiempo de deportistas, jueces y técnicos", reconoce el directivo, que valora el acto como "muy necesario para la natación asturiana".

A partir de las 19:00 horas, en el salón de actos del colegio San Fernando, en Avilés, se premió a los nadadores asturianos que representaron a Asturias en campeonatos nacionales, a los que tuvieron una trayectoria internacional durante la temporada pasada y también a jueces y técnicos que han dedicado la mayor parte de su vida a su pasión por este deporte en el Principado. La jornada, calificada como "festiva" por Del Cueto, también sirvió para celebrar el buen momento de la natación en Asturias. "Ha mejorado mucho y ha habido un crecimiento de licencias, principalmente en la natación máster (destinada a personas adultas), en la de aguas abiertas y en la natación artística", destaca.

Especialmente interesante es esta última, que también crece a nivel nacional. "Es un deporte de éxito en España y eso acaba llamando la atención. Además, es muy bonito de ver, a las chicas ya las llamaba y cada vez hay más deportistas masculinos en la selección y también en Asturias", explica. Esta expansión se produce desde la época de la pandemia, que afectó a las categorías inferiores. "Nosotros queremos recuperar al deportista joven y llevarlo hasta un deportista adulto", dice Del Cueto, cuya mayor preocupación es "la atención al deportista" y tener planes de promoción para que los jóvenes puedan lograr grandes éxitos deportivos.

Hace un par de semanas se celebró el Campeonato de España de Invierno de piscina corta en Barcelona, en el que Asturias consiguió seis medallas. El olayista Mario Méndez ganó tres metales (un oro y dos platas) y Arbidel dos oros, aunque una de las mayores sorpresas la brindó María Zornoza, también del Santa Olaya y aún en categoría júnior, llevándose un bronce a casa. "Ya está cerca de las mejores a nivel nacional y tenemos muchas esperanzas en ella", comentó Del Cueto, que quiso destacar el nivel base de la natación asturiana. "En Asturias siempre ha habido buenos nadadores, independientemente de la época. Por abajo viene alguna generación muy prometedora", desveló.

De Barcelona se dará el salto a Lublin en apenas unos días. El próximo 2 de diciembre arrancará el Campeonato de Europa, en el que estarán Arbidel y Méndez. "Para Mario Méndez será su debut en un Europeo de piscina porque ya había estado antes en aguas abiertas. Será una buena experiencia para conocer la dinámica", subrayó Del Cueto del vigués. En cambio, para Arbidel será diferente, al ser ya un habitual en competiciones internacionales. "Hay ilusión de que lo pueda hacer bien y él tiene claro su objetivo: ser finalista olímpico, y eso son palabras mayores. Todos deseamos que en cada campeonato internacional esté más arriba", finalizó.

José Luis Vitos, premiado por una vida dedicada a la natación como precursor en las cuencas mineras

Durante la fiesta de la natación asturiana hubo más de cien premiados entre todos los estamentos y disciplinas (artística, sincronizada, waterpolo…) y se reconoció la labor de importantes figuras que no habían recibido su reconocimiento en los años anteriores por la ausencia de la gala. Uno de los más especiales fue José Luis Vitos, hijo de José Vitos Natal (primer español en cruzar a nado el Canal de la Mancha en 1958), entrenador y pieza clave durante más de 30 años en el ya desaparecido CD Manuel Llaneza.

La Federación premió a nadadores internacionales como los olayistas Mario Méndez, María Zornoza (presente en el Europeo junior de Eslovaquia) o Paola Azzato, que estuvo en los Juegos Interamericanos de la Juventud. Además, se celebró la premiación del Circuito Asturiano de Aguas Abiertas 2025, cuyos ganadores fueron Beltrán Ortiz de Urbina y María González. También asistió Conchita Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, a la que quiso premiar la Federación de Natación Asturiana por su colaboración durante estos años.