Gran mejora del Pasek Belenos, que cae al final en Las Rozas en la segunda jornada de la Copa del Rey (30-28)

El Pasek Belenos cambió radicalmente la imagen de sus últimos encuentros fuera de casa en el campo de la AD Ingenieros Industriales de Las Rozas, donde disputó ayer la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Rey. El equipo avilesino, que había perdido en el mismo escenario hace unas semanas por 43-15, fue por delante la mayor parte del encuentro, se repuso de la remontada local para entrar en la recta final por delante con un ensayo de Álex Silvestre, pero cayó (30-28) merced a un ensayo convertido por el conjunto local a falta de dos minutos para que se cumpliese el tiempo.