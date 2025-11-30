El grupista Pablo Carriles, primer español en el comité técnico europeo de gimnasia artística masculina
N. L.
Gijón
Pablo Carriles, una de las figuras más relevantes de la gimnasia artística en la actualidad, ya es miembro del comité técnico de gimnasia artística masculina de la Unión Europea de Gimnasia después de haber sido el candidato más seleccionado en la votación realizada. El grupista, con larga experiencia de entrenador y de juez de la modalidad, incluidos varios Juegos Olímpicos, es el primer español que accede a este puesto.
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El Sporting salva un punto al final: empate (1-1) que agrava la crisis entre las protestas de El Molinón por la gestión