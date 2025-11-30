El grupista Pablo Carriles, primer español en el comité técnico europeo de gimnasia artística masculina

Pablo Carriles, una de las figuras más relevantes de la gimnasia artística en la actualidad, ya es miembro del comité técnico de gimnasia artística masculina de la Unión Europea de Gimnasia después de haber sido el candidato más seleccionado en la votación realizada. El grupista, con larga experiencia de entrenador y de juez de la modalidad, incluidos varios Juegos Olímpicos, es el primer español que accede a este puesto.