El Marino derriba la muralla del Ávila (1-0)

Gran victoria del Marino, que dio un golpe encima de la mesa para lograr su segunda victoria de la temporada en Miramar. Todo ello ante un rival de la zona alta de la tabla como el Ávila. El Marino superó todas las adversidades que se encontró en el partido y lo hizo a base de pundonor y garra en las disputas, consiguiendo así quedarse con los tres puntos.

El conjunto luanquín salió muy bien al partido y en el minuto 3 de juego un disparo de Tito Leyva se fue rozando el palo. Poco después, Borja Álvarez sacó de banda y su balón, tras golpear en la rodilla de Álex Moreno, dio en la mano del jugador visitante en un claro penalti que no fue señalado por el colegiado ante las protestas del público de Miramar.

Marino: Dennis (3); Borja Álvarez (3), Somolinos (3), Pedro Orfila (3), Guaya (3), Dailos (3); Iñigo Villaldea (3), Tomás Fuentes (2); Tito Leyva (3), Martí (2) y Fofana (3). Cambios: Chus Ruiz (2) por Martí, min. 60. Basurto (2) por Tito Leyva, min. 65. Talarn (s.c.) por Dailos, min. 86. Óscar Fernández (s.c.) por Fofana, min. 86. Berto González (s.c.) por Villaldea, min. 86. Real Ávila: Samuel Rodríguez (3); Urbina (2), Carlos Pascual (3), Babacar (2), Prince (2); Vitolo (3), Carlos Pérez (3), Runy (3), Álex Moreno (2), Adri Carrión (2) y Gonzalo Serrano (2). Cambios: Diego Lorenzo (2) por Álex Moreno, min. 59. Marquitos (1) por Carrión, min. 67. Filipe Sisse (s.c.) por Runy, min. 84. Pedro Luz (s.c.) por Prince, min. 84. El gol: 1-0,min.47: íñigo Villaldea. Árbitro: Borja Cardoso (gallego). Expulsó al local Tomás Fuentes, por doble amarilla en el min. 58, y al entrenador visitante, en el min. 65. Amonestó a los locales Tito Leyva, Íñigo Villaldea y al entrenador Sergio Sánchez, y a los visitantes a Carlos Pérez. Miramar: unos 500 espectadores.

El Marino había salido bien al partido, creando peligro, como un disparo de Fofana que se fue desviado, y dos remates de cabeza de Martí y del propio Fofana que detuvo el guardameta Samuel. Al filo de la media hora respondió el Ávila con un remate alto de Runy y un minuto después el propio extremo visitante realizó una jugada por la banda izquierda y su disparo dio en la base del poste en la ocasión más clara del conjunto abulense.

El Marino tuvo una nueva ocasión de gol, en el minuto 36, cuando Tomás Fuentes se plantó ante el meta rival, pero este le arrebató el esférico en el recorte del centrocampista local.

Tras el descanso, sí que le llegó el premio cuando solo habían transcurrido dos minutos de juego. Un balón que controló de espaldas y dejó muy bien de cara Fofana y que Íñigo Villaldea, con un gran disparo lejano, aprovechó para batir al meta visitante. Todo un golazo que fue muy aplaudido desde la grada.

En el minuto 54, en un desborde de Tito por la banda recibió la falta dentro del área de Prince y el colegiado señaló penalti, que no pareció tan claro como el que se reclamó al principio del encuentro. El propio Tito lanzó la pena máxima, pero Samuel le adivinó la intención y despejó lanzándose a la izquierda.

Del posible 2-0 se pasó a la expulsión de un jugador del Marino al ver Tomás Fuertes su segunda amarilla, que fue muy protestada por ser en una jugada en la que el colegiado había dejado ley de la ventaja ante una falta cometida por Guaya. Esta situación provocó el sufrimiento local ante un Ávila que se fue decididamente a por el empate. El campo, que no drenó bien el agua caída en los últimos días, estaba cada vez más embarrado. Los jugadores del Marino se dejaron la piel para mantener la portería a cero. Los visitantes reclamaron un penalti por mano. En el 83, Dennis salvó a su equipo en una gran intervención.