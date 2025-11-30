Dos minutos finales excelsos dan al Lobas Oviedo un triunfo clave en la pista del Cleba

El Lobas Global Atac Oviedo se llevó un emocionantísimo partido en León que fue capaz de remontar en los últimos minutos en inferioridad numérica. Mención especial para la portera Raquel Álvarez, que detuvo un penalti que hubiera supuesto el empate a menos de medio minuto para el final. El equipo azul continúa como líder de División de Honor Oro y en la próxima jornada vuelve a jugar fuera de casa, el sábado a las 20 horas en la pista del Vino Doña Berenguela Bolaños, en Ciudad Real.

Las Lobas hicieron un buen primer tiempo, con ventajas de hasta tres goles (6-9) que las exclusiones por parte visitante cortaron de raíz. Al descanso estaba todo por decidir (15-16).

Tras la reanudación parecía que las carbayonas iban a poder llevar el partido a su terreno (15-18), pero las leonesas respondieron con un parcial de cuatro a cero y a partir la emoción fue máxima, ningún equipo consiguió despegarse de más de un gol. Se llegó a dos minutos para el final con el marcador empatado (26-26) y posesión para el Caja Rural Cleba, que marcaba el 27-26 por medio de Itahisa Castillo, que además forzaba la exclusión de Lisa Chiagozie. Eso obligaba al Lobas Oviedo a acabar el partido en inferioridad, pero el final estaba por escribir

Celia Rojo restablecía la igualada de penalti, Marta da Silva robaba un balón decisivo, con gran capacidad de anticipación, y Carmen García-Calvo anotaba el 27-28 ya dentro del último minuto. Las leonesa buscaban el empate y forzaban un penalti que Raquel Álvarez detuvo para asegurar los dos puntos.