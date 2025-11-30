Nuevo éxito de Benjamín Noval, sexto en la Copa del Mundo

El ciclista asturiano Benjamín Noval (Nesta-MMR) concluyó sexto en la prueba junior de la Copa del Mundo de ciclocross disputada en Flamanville (Francia), donde ganó el italiano Filippo Grigolini, con 11 segundos de ventaja sobre el francés Soren Bruyère y 32 sobre su compatriota Patrik Pezzo. A dos segundos de Pezzo y, por lo tanto, del podio llegó el neerlandés Delano Heeren. El quinto, a 47 del ganador, fue el belga Giel Lejeune, que le sacó solo tres segundos al ciclista de Laviana.

El otro asturiano que participó en la prueba junior fue Martín Fernández (Nesta-MMR), que fue 21.º, a 2:24 minutos del ganador. El otro español, Álex Roy, fue 29.º, a 2:54 de Filippo Grigolini.

También participó en esta Copa del Mundo, en la carrera élite, el gijonés Mario Junquera (Unicaja Gijón), que concluyó 27.º, a 3:04 minutos del espectacular ciclista belga Thibau Nys, que se impuso con tres segundos de ventaja sobre el neerlandés Lars van der Haar y cinco sobre el británico Cameron Mason.

El mejor español en esta prueba élite masculina fue el cántabro Kevin Suárez, que corre en el equipo asturiano Nesta-MMR, y que acabó 23.º, a 3:04 minutos del ganador. El otro español participante, Javier Zaera, no acabó la competición.

En la prueba élite femenina no estuvieron ni Lucía González ni Alicia González, recuperándose de unos problemas respiratorios que les dejaron fuera en las pruebas del pasado fin de semana. Sí estuvo la valenciana Sofía Rodríguez, también del equipo Nesta-MMR, que acabó 24.ª, a 3:35 de la ganadora, que fue la neerlandesa Aniek van Alphen, con 16 segundos de ventaja sobre Amandine Fouquenet y 22 sobre su compatriota Ceylin del Carmen Alvarado. La otra española que participó, Ana López, llegó 44.ª, a 7:11 de la ganadora.