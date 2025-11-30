Dos oros para Asturias, que se luce en el Open IOSTIK "Ciudad de Oviedo"
Oviedo fue en el día de ayer el epicentro del kárate nacional con la XI edición del Open Internacional IOSTIK "Ciudad de Oviedo" de kárate, que llenó las gradas del Corredoria Arena y ofreció un gran nivel sobre el tatami, con cerca de 500 karatecas de todas las edades -muchos de ellos internacionales- y hasta 35 clubes. En kata senior femenino venció la asturiana Lara Herrero, del club Villaverde, de Avilés, que se impuso a la dubaití Yasmeen Almutawa. Mientras, en la categoría masculina se llevó el oro Silvio Moreira. En clave asturiana también hay que destacar a Rubén Arenas, que en la categoría kumite +75 kilos consiguió la medalla de oro después de dos años de recuperación de una operación de hombro. La competición, inclusiva, también contó con cerca de 20 deportistas en la modalidad de parakarate.
