El rival del Avilés, una cantera que es una mina

La cantera del Celta es una mina de talento. Prueba de ello es la plantilla del primer equipo, entrenador incluido, donde gran parte de los futbolistas que consiguieron la clasificación para esta Europa League han salido de A Madroa. Uno de los nombres que forma parte de la nueva camada celeste, aunque está cedido, es Jaime Vázquez. El de Salinas, canterano del Oviedo, ha conseguido hacerse con la titularidad en la zaga del filial vigués y ahora acompaña a dos nombres que prometen llenar titulares en próximos años: Hugo González y Ángel Arcos. Todos ellos amenazan a un Avilés que tratará de volver a la senda de la victoria tras empatar ante el Arenas de Getxo y caer contra el Mérida.

Sistema mixto.

Durante lo que va de temporada, el Celta Fortuna ha variado entre dos tipos de defensa, una de cuatro hombres y otra con tres centrales y dos carrileros muy largos. Esta segunda fórmula imita a lo que suele realizar el primer equipo vigués y es la configuración en la que más cómodo se sienten los zagueros celestes. En este sentido, uno de los que destaca es el citado Jaime Vázquez, que ha llegado a jugar incluso como lateral izquierdo. Con dos compañeros a su lado, el de Salinas no tiene tanta responsabilidad a nivel defensivo y puede brillar en una de las facetas en la que más destaca, la salida de balón. Su paso por A Madroa está sentándole muy bien.

El nuevo Aspas.

Si alguien está destacando esta campaña en la faceta ofensiva es Hugo González, el número 7 del Celta Fortuna. Ya sea como extremo derecho o jugando más por dentro, dejándole la banda al carrilero, el celeste destaca por su colmillo y su capacidad de detectar los espacios. Esta campaña ha participado en diez tantos, generados gracias a sus seis goles y cuatro asistencias. Eso sí, ante la Ponferradina se retiró con molestias, por lo que podría no estar para jugar los 90 minutos en el Suárez Puerta.

Bandas con colmillo.

Acompañando a Hugo González está, en el otro costado, Ángel Arcos, conocido también como Angelito. Este extremo-carrilero juega por la banda izquierda y es una de las joyas de la cantera gallega. De hecho, Claudio Giráldez le hizo debutar en el último compromiso europeo del Celta ante el Ludogorets. Futbolista con descaro y capacidad en el uno contra uno, Guzmán Ortega o Campabadal tendrán que estar muy pendientes de sus movimientos para que no les meta en ningún problema.

Trato de balón exquisito.

Es una de las marcas de la casa de la cantera del Celta y su filial da buena fe de ello. Nunca lanzan un balón a la nada y siempre sacan la pelota jugada, arrancando las acciones con sus centrales. Tan solo en casos de desesperación pegan un balonazo, ya que tienen jugadores que, bajo presión, saben desenvolverse muy bien. El Avilés tendrá que recuperar la intensidad que le caracteriza si quiere desarbolar la gran circulación de balón del cuadro vigués.