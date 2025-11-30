El Royal Premium respira tras vencer al Camargo y ofrece el triunfo a sus categorías inferiores
El equipo gijonés presentó a sus equipos durante el descanso del partido de Primera Nacional
N. L.
El Royal Premium, nombre oficial con el que compite en Primera la Agrupación Balonmano Gijón Jovellanos, logró un triunfo tranquilizador frente al Camargo por 34-28 en un partido que comenzó a decidir en la recta final del primer tiempo, cuando un gran esfuerzo defensivo le permitió dar un tirón para irse al descanso con cuatro goles de ventaja (19-15). La segunda parte fue un monólogo de los gijoneses, que mantuvieron las distancias e incluso las ampliaron en los minutos postreros. Hugo Suárez, con 9 goles, y Hugo Fernández, con 8, lideraron la anotación de los locales, que aprovecharon el descanso del choque para presentar a sus equipos inferiores.
Este mediodía es el turno del equipo gijonés más en forma de Primera Nacional, el Grupo, que juega en la pista del Lafuente Pereda.
Por su parte, el Auto-Center Principado Vetusta también se inyectó una dosis de tranquilidad con su victoria en casa frente al Universidad de León Ademar, el filial del equipo de Asobal (29-27), que le da un respiro importante después de algunos tropiezos. El conjunto leonés no puso las cosas nada fáciles, y de hecho llegó a los últimos nueve minutos empatado (23-23). Ahí surgió la figura de Saúl de Miguel para resolver los ataques y, finalmente, Manuel Soliño despejó el camino a un minuto del final. En el avilesino polideportivo de La Magdalena se impuso la lógica del líder y el Zamora ganó al Horizonte Atlética por 28-32.
