El Sanse, demasiado rival para el Balonmano Gijón en La Tejerona

El Sanse demostró ser demasiado equipo para el Balonmano Gijón, que cedió en La Tejerona por 25-29 y vio cortada su racha de partidos sin derrotas, que le había permitido escalar puestos en la clasificación. Fue bueno el inicio del equipo gijonés, con un ataque fluido que permitía tapar las abundantes grietas en la defensa. El resultado era ligeramente favorable a las madrileñas hasta que las pérdidas de balón locales pusieron en bandeja los contragolpes visitantes para dejar el marcador en un inquietante 10-15 al descanso.

La defensa era la asignatura pendiente del BMG y a ella se aplicó en el arranque de la segunda parte, en la que pudo recortar algo la diferencia. Las locales se llegaron a colocar a dos goles, pero el Sanse, al verse en apuros, apretó en defensa y la receta fue similar a la de la primera parte, con contraataques fáciles que volvieron a abrir una brecha que el Balonmano Gijón ya no fue capaz de cerrar. Las madrileñas demostraron su poderío en la cancha gijonesa y fueron justas vencedoras.

El BMG, que puede ser adelantado por el Perdoma si gana el partido de esta jornada, ocupa el sexto puesto en la clasificación de la División de Honor Plata Femenina, con 10 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas en lo que va de competición. El siguiente compromiso del equipo dirigido por Gelu Gulín será en Guardo, Palencia, ante el Fuentes Carrionas. El encuentro está fijado el sábado a las cinco de la tarde.