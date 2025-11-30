El Sporting C ya es líder en solitario y muchas sorpresas en la zona baja: así fue la jornada 12 en Primera Asturfútbol

El Sporting C consiguió una victoria muy importante en su objetivo del ascenso. En el duelo directo ante el TSK Roces, tercer clasificado, el equipo de Pablo Pantiga se impuso por la mínima gracias al tanto en propia de Manu Rodríguez y se sitúa líder en solitario, con un importante colchón de cinco puntos respecto al cuarto clasificado. Los rojiblancos tienen 26 puntos en su casillero, dos más que el Hispano, que vio cómo el Condal le ‘robaba’ dos puntos en la recta final en un encuentro muy igualado.

Pese a estos pinchazos no se produjo ningún cambio en esos tres primeros puestos de ascenso a la Tercera Federación. De hecho, el Puerto Vega salió al césped del Municipal de Muros sabiendo que si ganaba se situaba tercero, pero cayó derrotado por 2-1. Más sólido se mostró el Andés, que venció con comodidad en San Pedro al Europa y ya se coloca a solo dos puntos del Roces, y con un partido menos.

Siete son los partidos que acumula sin perder de forma consecutiva el Astur, que ayer venció al Universidad de Oviedo por la mínima (0-1). Con los mismos puntos se encuentra un Ribadesella que tuvo que esperar al descuento para llevarse la victoria en Tineo. Donde más sorpresas hubo en la jornada 12 de Primera Asturfútbol fue en la zona baja. La goleada del fin de semana la protagonizó el Luarca, que ganó 4-0 al Barcia, consiguiendo la primera victoria de la temporada para dar esperanza a La Veigona de que la salvación es posible.

También venció sobre la bocina La Fresneda, que gracias al tanto de Fanjul sale por primera vez esta temporada de los puestos de descenso, metiendo en apuros al Barcia. Y entre este último y el Luarca se encuentra el Unión Comercial, que pese a ponerse por delante en el Municipal de Vallobín acabó perdiendo en un encuentro en el que ofrecieron muy malas sensaciones.