Subidón del Vetusta, que se coloca segundo tras una agónica remontada

El Oviedo Vetusta volvió por el camino del triunfo tras derrotar a domicilio al Bergantiños por 1-2, en un partido donde los locales se adelantaron con un gol de Marru a los seis minutos, pero muy pronto se quedaron en inferioridad por la expulsión de Peña. El equipo ovetense le dio la vuelta al partido con los goles de Cheli, en el 66, y de Antañón, en el 89.

El entrenador visitante, Roberto Aguirre, realizó un planteamiento táctico con el habitual 4-4-2 y que tuvo como principal baja a su máximo goleador, Joaquín Delgado, pichichi del grupo 1 de la Segunda Federación con 10 goles.

El inicio de la primera parte no pudo ser peor para los ovetenses, que a los 2 minutos vieron cómo se retiró lesionado el pivote Enzo, dejando su lugar a Cheli. Los gallegos llevaron la iniciativa en el juego, merodearon más el área rival y en su primera ocasión de peligro llegó el primer gol. El remate de Iago tropezó en la zaga visitante, el balón quedó suelto dentro del área y Marru, a la media vuelta, envió al fondo de la red un tiro cruzado a los seis minutos.

El filial ovetense tuvo problemas para su elaboración de juego en el centro del campo, pero a los 17 minutos el Bergantiños vio cómo se quedó con un jugador menos por la expulsión con roja directa de Peña, por una entrada fea en la línea divisoria a Tejón, una acción que puso el partido muy de cara para los intereses del Vetusta. Sin embargo, el Bergantiños pudo aumentar su ventaja en una falta directa lanzada por Fito desde el costado derecho, al que respondió con una excelente intervención Narváez, que envió el balón a córner.

Los visitantes crearon su primera ocasión de peligro superada la media hora, en un potente remate desde fuera del área de Cheli que se marchó ligeramente desviado. Al equipo ovetense le costó penetrar la sólida defensa del Bergantiños, que, en inferioridad numérica, pudo aumentar su renta en una doble gran ocasión al filo del descanso. El primer remate de Marru lo desvió Narváez, la jugada continuó y Iago Novo lanzó un remate envenenado que se estrelló en el larguero.

Tras la reanudación, el equipo asturiano acentuó su dominio y tuvo una doble oportunidad para poner las tablas en el marcador. Cheli lo intentó en un saque de falta que detuvo bien colocado Canedo, pero la más clara la tuvo Guille Berzal con un disparo que se estrelló en el larguero. En el 66’, Cheli sorprendió al meta local con un potente disparo escorado que entró por la escuadra para poner las tablas e impulsar al Vetusta. Pese al gol, los locales siguieron generando peligro y Narváez estuvo providencial para evitar el tanto de Iago.

El partido entró en un ida y vuelta que pudo decantar la balanza para cualquiera de los dos conjuntos, pero se lo llevó el Vetusta gracias a un derechazo desde la frontal del área de Lucas Antañón, ex del Bergan, a falta de un minuto para el final. Gracias a este triunfo, los de Roberto Aguirre regresan a la segunda plaza, a tan solo dos puntos del liderato.