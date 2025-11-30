La tarea pendiente del Alimerka Oviedo en la ventana FIBA: la peculiar estadística del equipo azul en los lanzamientos

El Alimerka Oviedo Baloncesto, con un balance de tres victorias y seis derrotas, debe mejorar en sus lanzamientos lejanos. Es una impresión de cualquiera que vea los partidos, pero está refrendada por los números. El conjunto asturiano ha llegado al parón de la primera ventana FIBA con el tercer mejor porcentaje de la liga en lanzamientos de dos puntos, un 55,7 por ciento, pero es el cuarto peor desde más allá de 6,75 (30,4%). Un dato este que toma más relevancia al ser el que más triples intenta. Nada menos que 276, lo que arroja una media de 30,6 por choque.

Cara y cruz

El estilo de juego por el que apuesta Javi Rodríguez empuja a una fuerte defensa y a un juego rápido, con especial énfasis en las transiciones. Esto ayuda a la eficacia que muestra el equipo en los lanzamientos de dos puntos. Su 55,7 por ciento de acierto solamente es mejorado por el Fibwi Palma, que alcanza un 56,7, y el Movistar Estudiantes, que refleja un 55,8. Como contrapeso, cuando el juego ofensivo se atasca el OCB tiende a buscar la solución del lanzamiento de tres, con porcentajes bajos. El 30,4 % de los azules desde más allá de 6,75 únicamente mejora el 28,8 del Cartagena, el 29,7 del Gipuzkoa y el 29,8 del Palmer, todos ellos en la cola. Tampoco está nada fino el equipo desde la línea de tiros libres, un mal heredado de la temporada pasada. En ese apartado, el Alimerka lleva un 69,6 por ciento de acierto y solo tiene cuatro equipos peores: Ourense (65,9%), Palmer (68,6%), Fuenlabrada (69,1) y Palencia (69,2).

El más certero

El más certero en el triple está siendo, con diferencia, Dan Duscak. El esloveno roza el 39 de acierto con 14 tiros convertidos de 36 intentados.

Dan Duscak, en las gradas del Palacio de los Deportes de Oviedo. / Fernando Rodríguez

Le sigue Raúl Lobaco, en gran momento, con un 36,2% (17 de 47), y Marques Townes (6 de 17, 35,3%). Calvin Hermanson, al que buscan sin cesar sus compañeros y sus rivales, se queda en un 25,4% (15 de 59, de los que seis marcaron el triunfo ante el Tizona). Del resto de lanzadores habituales, Parham tiene un 33% (16 de 48) y Nwaokorie un 24,4% (10 de 41).