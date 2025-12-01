Asturias corona a su campeón de ajedrez más joven de la historia
N. L.
Oviedo
Roque Ordiz se proclamó el pasado sábado campeón absoluto de Asturias de ajedrez. El ovetense, con solo 14 años, pasa a ser el jugador más precoz en lograr este título en la historia, un registro que hasta ahora pertenecía a Carlos Suárez, que lo logró con 15. Iván Patón fue segundo y Daniel Centrón tercero, mientras que Carolina Mulet se llevó el título femenino. "Ha sido histórico y muy emocionante", dice Sergio Arias, presidente de la Federación Asturiana de Ajedrez, de un torneo que contó con cerca de 400 jugadores.
