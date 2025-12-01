Asturias corona a su campeón de ajedrez más joven de la historia

Roque Ordiz se proclamó el pasado sábado campeón absoluto de Asturias de ajedrez. El ovetense, con solo 14 años, pasa a ser el jugador más precoz en lograr este título en la historia, un registro que hasta ahora pertenecía a Carlos Suárez, que lo logró con 15. Iván Patón fue segundo y Daniel Centrón tercero, mientras que Carolina Mulet se llevó el título femenino. "Ha sido histórico y muy emocionante", dice Sergio Arias, presidente de la Federación Asturiana de Ajedrez, de un torneo que contó con cerca de 400 jugadores.