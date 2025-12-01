El baloncesto de la región sigue de moda: estas son las dos asturianas que pueden jugar próximamente en la NBA femenina

El baloncesto asturiano está en alza y en los próximos meses lo puede estar aún más si se cumplen las predicciones actuales, que sitúan a dos jugadoras de la región con muchas posibilidades de ser elegidas en el próximo draft de la WNBA, la liga profesional femenina de Estados Unidos. Iyana Martín, base del Perfumerías Avenida, y Marta Suárez, ala-pivot que juega en Texas Christian (TCU), en la NCAA, suenan cada vez más al otro lado del Atlántico.

En las quinielas

Ambos nombres son frecuentes en los "mock drafts", que es como se denominan las predicciones de los especialistas. Una vez conocido el orden de elección de las franquicias de la WNBA han comenzado a divulgarse esos "mock drafts". Tienen la apariencia de listas oficiales, con número de elección, nombre de la jugadora elegida y equipo de destino, pero no son reales. El draft se celebra en el mes de abril y está por ver qué decisión va a tomar cada franquicia. Pero lo cierto es que tanto Martín como Suárez están en las quinielas.

La explosión de Marta

Entre los "mock drafts" de mayor prestigio se encuentra el de "Bleacher Report", y ese incluye a las dos asturianas. Marta Suárez, cuatro ovetense de 1,91 que está promediando 18,5 puntos por partido en su quinta temporada NCAA, está registrada como elección número 9 por las Washington Mystics. Si se cumplen las predicciones de este portal especializado, Marta llegaría a la franquicia de la capital de Estados Unidos de la mano de su compañera en TCU Olivia Miles, que sería elegida en el número 4.

Iyana Martín, a punto de lanzar un tiro libre en el Jairis-Perfumerías Avenida de la Liga Femenina. / ScorePlay / FEB

Iyana, clave del Avenida

"Bleacher Report" incluye a Iyana Martín en el número 12 por las Seattle Storm, pero la base asturiana, que fue clave en la victoria del Perfumerías Avenida en la última jornada de la Liga Femenina (anotó 20 puntos, dio 5 asistencias y provocó 7 faltas, con varias acciones decisivas, en la pista del Jairis) es una habitual de los "mock drafts". "The New York Times" la cuela en el número 7 por la nueva franquicia de las Toronto Tempo, mientras que ESPN y "USA Today" la tienen en el puesto 12º por las Connecticut Sun. Su compañera en la selección y amiga Awa Fam, pivot del Valencia Basket, podría convertirse en la primera española en ser numero 1 del Draft de la WNBA.