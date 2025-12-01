El CID Jovellanos recupera su mejor juego
El equipo gijonés derrota en tres sets al Galdakao en el pabellón de La Arena
M. R.
Gijón
El CID Jovellanos recuperó el sabor del triunfo ayer ante el Galdakao, al que derrotó en La Arena por 3-0 para mantener sus opciones de Copa Príncipe, aunque son muy remotas y para ello tendrá que derrotar en la próxima jornada al Textil Santaderina.
Fue un encuentro muy disputado, pese a que los locales ganaron los tres parciales. El primero, con un juego muy serio y un gran acierto en bloqueo y ataque de Curro y Óscar Rodríguez (25-22). El segundo, muy igualado, decantado por la efectividad del ataque local (26-24). Y el tercero, gracias a la reacción del CID Jovellanos después de que el Galdakao dominase la mayoría del set (25-23).
