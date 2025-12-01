El CID Jovellanos recupera su mejor juego

El CID Jovellanos recuperó el sabor del triunfo ayer ante el Galdakao, al que derrotó en La Arena por 3-0 para mantener sus opciones de Copa Príncipe, aunque son muy remotas y para ello tendrá que derrotar en la próxima jornada al Textil Santaderina.

Fue un encuentro muy disputado, pese a que los locales ganaron los tres parciales. El primero, con un juego muy serio y un gran acierto en bloqueo y ataque de Curro y Óscar Rodríguez (25-22). El segundo, muy igualado, decantado por la efectividad del ataque local (26-24). Y el tercero, gracias a la reacción del CID Jovellanos después de que el Galdakao dominase la mayoría del set (25-23).