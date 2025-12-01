Clara derrota del Grupo en la pista del VP Madrid

El Grupo Covadonga sumó una nueva derrota en la Superliga 2 femenina, de forma clara en la pista del VP Madrid por tres sets a cero, con parciales de 25-21, 25-15 y 25-18. El equipo grupista jugó con Ariana Morán, Sara García, Claudia Cudeiro, Cristina Cudeiro, Elena Sommer y Marina Rubiera, con Noelia Secades de líbero. También entraron Carla Sowerby, Alicia Alonso y Lucía Toimil. El conjunto gijonés es penúltimo de la tabla.