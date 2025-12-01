La surrealista tanda de penaltis que vivió la selección asturiana tras su épica remontada ante Murcia: “No me había pasado nunca”

La selección asturiana regresó con los deberes hechos de su concentración en Navarra, donde consiguió el pase a la siguiente fase de la Copa de Regiones de la UEFA. El combinado del Principado pasó como una de las mejores segundas clasificadas tras empatar sobre la bocina ante Cantabria (2-2) y lograr una épica remontada ante la Región de Murcia (2-3). Tras ese tanto tan celebrado de Juan Quirós en el 89’, se produjo una situación muy curiosa. Por protocolo, para establecer el desempate en caso de igualdad a puntos, se tuvo que disputar una eterna tanda de penaltis que terminó 15-14 en favor de los murcianos. "Nunca había vivido una tan larga", reconoce el técnico Clemente Sánchez.

Durante 20 minutos estuvieron lanzando los futbolistas de ambas comunidades, hasta que Dani Collado envió alto su remate en el disparo 29 de la tanda. "No tenía sentido disputarla porque Murcia ya estaba eliminada, pero ahí estuvimos tirando penaltis, que poco más y seguimos ahora lanzando", bromea Sánchez. Y, aunque no hubiese una clasificación en juego, ambos compitieron por el honor. "Nadie quiere perder ni aunque no sirva para nada", comenta el técnico.

Gol tras gol, ninguno falló hasta ese 29.º lanzamiento, lo que obligó a que algunos futbolistas tuviesen que repetir. "¿Mi tanda más larga? No lo recuerdo, supongo que seis o siete, pero nunca me había tocado que repitiese uno de mis jugadores", subraya Clemente Sanchez, que destaca el alto grado de acierto de las dos selecciones. "Fue una locura".

Uno de los momentos más destacables lo protagonizó el meta del San Claudio, Álex Domínguez, que fue uno de los encargados de repetir e, incluso, se permitió el lujo de lanzar un penalti a lo panenka para anotar el decimotercer tanto. "Él tiene una buena zurda y los tira bien", explica el técnico, que permitió a los futbolistas decidir quién lanzaba cada penalti durante la tanda. Y, mientras, en la otra parte del campo tenían que calentar Navarra y Cantabria prácticamente juntos. "No paraban de mirar y veían que seguíamos marcando. No les debió de hacer mucha gracia porque el partido les empezaba enseguida".

"Conseguimos lo que queríamos", dice Clemente Sánchez

Al margen de esta curiosa anécdota, Clemente Sánchez se muestra muy satisfecho por lo conseguido. "Conseguimos lo que queríamos, que era seguir avanzando en la competición", y reconoce que "sabe mejor" por las circunstancias en las que lo lograron. Asturias comenzó perdiendo 2-0 ante Cantabria y, ya con el tiempo reglamentario cumplido, consiguió poner la igualada. "Fue bastante sufrido, con ese resultado en el 85’ estábamos prácticamente fuera y fuimos capaces de reponernos", destaca.

Más meritorio aún fue el encuentro del domingo, en el que los asturianos no solo igualaron el 2-0 en contra de la Región de Murcia, sino que además fueron capaces de darle la vuelta para conseguir pasar como una de las mejores segundas. "La clave fue marcar el gol antes del descanso porque nos dio un plus para seguir confiando. En la segunda parte empujamos mucho y el gol llegó a última hora", subraya.

Asturias jugará fuera de casa la siguiente ronda

El sorteo, aún sin fijar, se celebrará en las próximas semanas y de ahí saldrá el rival de Asturias, que se verá las caras a domicilio ante una de las primeras de grupo. De entre Navarra, Galicia, Canarias, La Rioja o Cataluña saldrá el rival del Principado, que se jugará a partido único los días 28 y 29 de enero. Los vencedores accederán a la final a cuatro que se disputará más adelante para conocer al campeón de la Copa de Regiones. A eso aspira Asturias y una selección que está en el buen camino. "Destaco la calidad del grupo, porque parecen más un equipo que una selección. Llevan muy poco tiempo junto y han sido una piña", finaliza Sanchez.