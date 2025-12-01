Queda casi un mes, pero hay ganas de freestyle en Asturias. El Palacio de los Deportes de Gijón acogerá el próximo 27 de diciembre, a partir de las 18.30 horas, una nueva edición del Freestyle de Gijón, que alcanza su vigésima edición con más alicientes que nunca. El duelo entre los dos pilotos más clásicos de los últimos años, Maikel Melero y Mincha, está servido, pero el público podrá además disfrutar de debuts de altos vueltos de otros deportistas en auge, en una cita muy esperada y que está patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA.

La Guía sirve la revancha entre Melero y Mincha

Se presenta atractiva la revancha entre Melero, pentacampeón del Mundo, actual subcampeón de España y tres veces ganador en Gijón (2018, 2022 y 2023), y José Canosa, "Mincha", que ejerce como campeón nacional en ejercicio y fue el vencedor en el Freestyle de Gijón del año pasado.

Pero hay más nombres propios que merece la pena destacar. Por ejemplo el de Dani Torres, que tratará de lograr su primera victoria en Gijón después de conseguir nada menos que cuatro segundos puestos en las ediciones de 2018, 2019, 2022 y 2023. Y más. Este 2025 tendrán el honor de debutar en el Palacio de los Deportes de La Guía Mario Lucas, tercer clasificado en el Campeonato de España Freestyle 2023, y Pablo Naert, una de las revelaciones del mundillo en las últimas temporadas y que no pudo acudir a Asturias las pasadas Navidades por lesión. Todos ellos completan un cartel de lujo.

Las entradas para el Freestyle de Gijón 2025 están a la venta en la plataforma unientradas.es y en Motos Gijón, al precio de 15 euros para niñas y niños, y 29 euros para adultos. A tenor de los precedentes, se augura una gran entrada en la instalación, garantizando prácticamente el lleno de sus cinco mil localidades.