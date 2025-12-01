La joya pulida en el Avilés que acaba de debutar en Primera División: participó en uno de los derbis más calientes de España

Es uno de los jugadores más talentosos que ha pasado, en los últimos años, por el Suárez Puerta y, poco a poco, empieza a labrar su nombre en el mundo del fútbol. Miguel Sierra, exjugador del Avilés, tardará mucho tiempo en olvidar lo ocurrido el pasado fin de semana. El fino mediapunta, que durante una campaña defendió la camiseta blanquiazul, consiguió debutar en Primera División a sus 21 años y, además, no lo ha hecho en un partido cualquiera. El andaluz saltó al campo como uno de los cambios de Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, en el derbi sevillano ante el Betis, partido que acabó con victoria para el conjunto verdiblanco por 0-2.

Cabe recordar que Miguel Sierra fue uno de los fichajes de Javier Vidales, exdirector deportivo del Avilés, tras rozar el ascenso a Primera Federación ante el Granada B. De hecho, se puede decir que su llegada fue una de las mejores incorporaciones de aquel verano, que acabó con el club peleando en el play-out para mantener la categoría ante el Manchego. El talentoso jugador llegó al Suárez Puerta procedente del juvenil del Granada para jugar el que fue su primer curso. En aquella campaña el granadino disputó 1.200 minutos bajo las órdenes de Emilio Cañedo, Manolo Sánchez Murias y Javi Rozada.

Tras esa campaña fueron varios los equipos que llamaron a la puerta del Avilés para hacerse con los servicios del futbolista y, finalmente, fue el Sevilla el que se hizo con Miguel Sierra. Aunque su cláusula era de cien mil euros, se llegó a un acuerdo para que la cantidad del traspaso fuese menor. La operación, en la que estuvo involucrado Miguel Linares, rondó los 60.000 euros más una serie de bonus por objetivos. Desde su desembarco en tierras sevillanas el mediapunta ha sido un habitual en los entrenamientos del primer equipo y ahora, en el derbi ante el Betis, ha tenido la oportunidad que tanto llevaba buscando.