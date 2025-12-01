Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Meridian Racing-De la Uz, entre EE UU, Canadá y Asturias

Pelayo Merino, con el X-Speed United. | X. S. U.

Pelayo Merino, con el X-Speed United. | X. S. U.

El pelotón profesional contará la próxima temporada con un nuevo equipo, a caballo entre Estados Unidos, Canadá y Asturias. El Meridian Racing-De la Uz nace de la unión entre el X-Speed United Continental (Canadá), el Team California U23 (Estados Unidos) y el De la Uz Junior Team (Oviedo, España).

