Oportunidad perdida del Grupo de balonmano en Santander

El Grupo Covadonga perdió una buena oportunidad de engancharse a los puestos que dan opción a la fase de ascenso tras caer en la pista del Lafuente Pereda de Santander por 41-38. El marcador habla a las claras de lo que sucedió en la pista, con dos equipos más pendientes del ataque que de la defensa. Hubo numerosas alternativas a lo largo del partido, pero en la recta final se escaparon los locales lo justo como para que los grupistas no pudieran disputar los puntos.

Jorge Martínez, el junior internacional con España, fue el más destacado en el Grupo, con diez goles, seguido de Diego Fernández, que consiguió 9.