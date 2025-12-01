Mario Méndez (Vigo, 22 años) siente que se encuentra en su mejor momento. El nadador del Santa Olaya forma parte, con el corverano Arbidel González, de la expedición española en el Campeonato de Europa de piscina corta, que se inicia el martes en Lublin (Polonia). Será su debut con la selección absoluta. Especialista en larga distancia, llega a la cita después de un gran Campeonato de España y con el objetivo de colarse en las finales. "En el 800 quizás tenga poco margen de mejora, pero puedo rascar bastantes segundos a la marca del 1.500", apunta el deportista gallego telefónicamente a La NUEVA ESPAÑA antes de iniciar el viaje a Polonia.

¿Se ve en buen momento?

Sí, yo creo que sí. Empezamos la temporada muy pronto, a finales de agosto, y llevamos bastante tiempo entrenando.

Viene de conseguir tres medallas en el Campeonato de España, un oro en 800 y dos platas en 400 y 1.500.

El Nacional se me dio muy bien, en las tres pruebas hice mis mejores marcas. En 400 nos quedamos muy lejos de la mínima para el Europeo, pero no era un objetivo. El 800 lo nadé muy bien y pienso que está cerca de la mejor marca real, igual puedo bajar un segundo o dos. Y en el milqui hicimos mejor marca, pero creo que puedo rascarle bastantes segundos.

¿Hasta dónde puede llegar en el Europeo?

Bueno, hay que esperar a ver quién va a nadar finalmente, porque igual que yo he tenido una evolución en los dos últimos años hay gente en la misma situación en otros países. Pero creo que tenemos nivel para pelear por las finales. Igual es un poco más complicado en el 1.500.

¿Se encuentra bien en piscina corta un habitual de aguas abiertas?

Bueno, es verdad que el último año me sentí muy cómodo en aguas abiertas, pero de cara al objetivo de 2028 tengo que adaptarme a todo. En realidad la piscina corta me gusta mucho, la larga se me complica.

¿Qué significa para usted debutar con la selección absoluta?

Es una gran oportunidad de competir al máximo nivel. Es verdad que he ido a otras competiciones, pero es la primera vez que voy a una en la que se me exige una marca previa.

¿Cómo se apura la preparación para un Europeo?

La última semana es más de puesta a punto y descarga. Estamos bajando un poco los metros pero con una intensidad alta, buscando ritmo de prueba, las mejores sensaciones posibles.

¿Como se encuentra siendo nadador del Santa Olaya?

Muy bien, la verdad, es ya mi segundo año. Estaba en mi equipo de Vigo de toda la vida, donde mi entrenador era parte de mi familia, pero después de ir a Málaga (Méndez entrena en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de la ciudad andaluza, con un grupo de aguas abiertas a las órdenes de Xavi Casademont) necesitaba un salto, quería competir en Copa de España. Gijón es un club grande, fuerte, que en mis pruebas siempre tenía nadadores fuertes, y además cerca de casa. Al final el club sabe mis necesidades, se preocupa mucho de mi programa de entrenamiento. Creo que para la Copa de España o el Campeonato de España soy un refuerzo importante, pero en otras citas me dan mucha libertad y tienen en cuenta mi necesidad de descanso.

Medallas suyas aparte, el club viene de grandes resultados en el Nacional de piscina corta de Barcelona.

Han empezado muy fuerte, como hicieron el año pasado, y eso que en este campeonato faltó Jorge Otaiza. Yo creo que están teniendo muy buenos resultados tanto el equipo absoluto como la base, van a dar qué hablar.