Seis medallas para Asturias en los Nacionales sub-15 y sub-23 de bádminton
N. L.
Oviedo
Seis medallas, cinco para el Bádminton Oviedo y una para el Vegadeo, fue la cosecha asturiana en los campeonatos de España del fin de semana. Los éxitos llegaron en las modalidades de dobles, donde Marcos García, Jana Villanueva, Iván Torre y Laura Álvarez alcanzaron las semifinales en el sub-23 de Cartagena, donde el Oviedo estuvo presente en las semifinales de las tres modalidades de dobles, femenino, masculino y mixto. Mientras, en Granollers Alma Álvarez firmó una destacada actuación en dobles femenino, sumando un bronce con Gabriela López, de Vegadeo, antes de hacer pareja en mixto con Saúl Bernabeu.
