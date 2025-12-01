¡Sorpresón en el pádel asturiano!: Riesgo y Salamanca, tras dos horas de lucha, se llevan el Master Final en Corvera

Emmanuel Riesgo e Isidoro Salamanca, que partían como sexta pareja del ranking, dieron la sorpresa y se impusieron en el Master Final, la selectiva competición celebrada en las instalaciones de Paidesport, en Corvera, con los doce mejores del ranking de cada categoría.

Con un gran despliegue físico, Riesgo y Salamanca, del Padel Tech Junior School, alcanzaron las semifinales tras derrotar a las parejas número dos (Nicolás Meana-Erik Pérez) y cuatro (Sergio del Llano-Raúl Fernández). Ya en el penúltimo escalón se deshicieron de la pareja número tres (Daniel Fernández-Juan Fernández) para llenar pletóricos de moral a la gran final frente a los favoritos, Álvaro López y Pablo Marqués.

Pese al nivel de los contrincantes, que en febrero entraron en el cuadro principal del Premier Pádel de Gijón, Riesgo y Salamanca no solamente dieron la cara, sino que remontaron el set inicial para acabar imponiéndose tras dos horas de partido, con tie break en el segundo set incluido. En categoría femenina, donde había algunas ausencias destacables, se impusieron las campeonas de Asturias, Cristina G. Cidoncha y Coral Álvarez, que ganaron todos sus partidos. En segunda masculina también se resolvió en el tercer set, a favor de Alejandro Noalla y Sergio Bode.