El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere su regalo antes de Reyes: así es el calendario del OCB hasta después de Navidad

El inicio de temporada del Alimerka Oviedo Baloncesto está dejando cosas buenas en la pista y, especialmente, en la grada. Sobre el parqué, aunque lleve solo tres victorias en nueve jornadas, se ha visto a un equipo capaz de competir a cualquier rival. Una buena imagen que lo fue algo menos en el último partido, el que los carbayones perdieron (67-75) en el Palacio de los Deportesante el Hestia Menorca. Ese día, el equipo de Javi Rodríguez no tuvo su tarde más lucida ni en defensa ni en ataque.

El seguimiento en el Palacio, la mejor noticia

Una pena porque ese partido fue también el de la confirmación de la que es, sin duda, la mejor noticia para el Alimerka Oviedo: es el cuarto equipo que más gente lleva a la pista de toda la Primera FEB, con una media de 4.724 espectadores por partido. En concreto, ante el Hestia Menorca fueron 4.881 las personas que acudieron al recién remodelado Palacio.

Ese espectacular crecimiento de aficionados, pasando de los poco más de 1.200 espectadores que cabían en Pumarín a superar cada partido los 4.000, hace que ese botín de solo tres victorias parezca demasiado escaso. Sin embargo, entra dentro de lo esperable. En primer lugar, porque el Alimerka Oviedo, a pesar del traslado al Palacio, formó su plantilla en unas condiciones similares a las del pasado curso, quizás con un pequeño incremento del presupuesto, pero de nuevo situado entre los equipos que tienen como principal objetivo salvar la categoría.

Así fue la derrota del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Hestia Menorca en un Palacio a rebosar / Mario Canteli

Hasta ahora, un calendario muy duro

Más importante aún que eso ha sido el calendario, que le ha hecho enfrentarse a los tres equipos que aparecen en las tres primeras posiciones de la tabla, Leyma Coruña, Súper Agropal Palencia y Monbus Obradoiro. Debutó en la competición ante otro de los favoritos al ascenso, el Movistar Estudiantes, que ahora es quinto, y perdió, también en un mal día del equipo azul, ante el Caesa Cartagena, otro de los que debe luchar por mantenerse. En cuanto al último partido, el Hestia Menorca llegó a Oviedo después de realizar refuerzos que lo convierten en un equipo que debe estar en la zona noble de la clasificación. Las tres victorias, por su parte, fueron claras ante Tizona Burgos, Palmer Palma y Flexicar Fuenlabrada.

El sábado, ante el Alega Cantabria

Una de las principales razones para ser optimista es que tras la tempestad llega algo de calma con un calendario un poco más amable dentro de lo que es posible en una competición tan dura como la Primera FEB. El sábado (19:00 horas) recibe en el Palacio al Alega Cantabria, un equipo que aspira a estar en una lucha parecida a la del OCB, con el deber de mantenerse y con el sueño de llegar a esos nueve primeros puestos que clasifican para disputar el play-off de ascenso.

El Alicante, principal escollo antes de la jornada de descanso

El principal escollo será el desplazamiento que tiene que afrontar el viernes 12 de diciembre (20:45 horas) a Alicante, un equipo que es cuarto con solo una derrota, siendo una de las sensaciones de la temporada. Tras ese partido, al OCB le toca descansar (esta temporada la Liga tiene un número impar de equipos y cada jornada descansa uno), el 21 de diciembre (12:30) visita Zamora, otro equipo de un nivel similar al suyo, y luego, en Navidad, tendrá dos partidos en el Palacio que espera le sirvan para subir en la clasificación: el domingo 28 de diciembre (12:30) ante Ourense y el domingo 4 de enero (12:30) ante el Fibwi Palma. El OCB espera acabar esa serie de partidos con una sonrisa y tener su regalo antes del día de Reyes.