El arbitraje, en el ojo del huracán blanquiazul: el análisis de todas las jugadas polémicas del último partido del Avilés

"Empiezo a estar cansado de los errores técnicos de los árbitros". Con un rostro visiblemente enfadado, Dani Vidal, entrenador del Avilés, mostró tras la derrota ante el Celta Fortuna del domingo su malestar por el arbitraje sufrido. Por primera vez en lo que va de temporada, el técnico catalán alzaba la voz tras un partido marcado por dos acciones polémicas: un posible penalti con 0-0 por una supuesta mano en el área rival y la acción del segundo gol en contra, la gota que colmó el vaso. No era la primera vez que los árbitros tenían protagonismo en un encuentro del conjunto blanquiazul, pero esta vez Vidal estalló.

La principal crítica del Avilés a la actuación de Francisco Crespo está en el segundo gol del Celta Fortuna. En el vídeo se aprecia cómo, además de que el linier levanta antes de tiempo la bandera, decretando fuera de juego, el colegiado hace sonar el silbato antes de que la pelota cruce la línea de gol. Aunque el árbitro cántabro acudió al monitor para revisar la acción, finalmente, tras una larga espera, decidió conceder el gol al conjunto gallego. Antes, el cántabro decidió no pitar un penalti por mano en el área. El balón llega llovido hacia Kevin Bautista y, antes de que el andaluz remate, toca en un defensor del Celta, desviando su disparo. Crespo también revisó la jugada y entendió que la mano no era intencionada.

Otro de los puntos de crítica del Avilés está en la gestión del partido por parte del colegiado. El dato que esgrime el club es contundente: Crespo mostró cuatro tarjetas amarillas en los primeros quince minutos. Además, acabó expulsando a dos miembros del banquillo blanquiazul. Todo ello provocó que Vidal terminara estallando.

El penalti de Unionistas

El técnico catalán también recordó en sus propias carnes una acción muy dudosa que privó al Avilés de sumar al menos un punto en su visita a Unionistas. “Es el segundo error que nos perjudica, como el penalti ante el Salamanca que nos costó dos puntos. Una cosa es tener puntos de vista diferentes, pero me molestan los errores técnicos”, explicó Vidal, aludiendo a la repetición del penalti en tierras salmantinas. En aquella ocasión, el colegiado decidió repetir una pena máxima en contra del Avilés tras interpretar que los jugadores blanquiazules habían pisado el área antes del lanzamiento. La repetición demostró que los avilesinos saltaron para no pisar el césped, del mismo modo que lo hizo el Mirandés ante el Oviedo, jugada que entonces sí fue válida.

Hay que señalar que, aunque el arbitraje de Francisco Crespo fuese, como mínimo, cuestionable, eso no debe ocultar la falta de puntería blanquiazul. De haber convertido alguna de las múltiples ocasiones generadas, el último tanto en contra habría quedado en anécdota. Aun así, parece que la paciencia avilesina con los árbitros se ha agotado.