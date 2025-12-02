Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue el cross villa de Tineo "Memorial Juan Carlos Fernñandez": El Universidad, campeón de Asturias

La prueba, que fue a su vez campeonato regional de clubes, fue un éxito de organización y participación

Los clubes ganadores del Regional de cross corto masculino.

Los clubes ganadores del Regional de cross corto masculino. | / C. A. T.

A. L.

Tineo

Queso, chosco, callos, miel, sidra y embutidos, entre otros sabrosos premios, se llevaron a casa los ganadores en las distintas categorías del cross de Tineo, "Memorial Juan Carlos Fernández", que celebraba su 25.º aniversario y que fue además el campeonato de Asturias de cross corto por clubes, con éxito de organización y participación.

Equipos femeninos ganadores en el cross Villa de Tineo, que hizo de campeonato de Asturias de cross corto

Equipos femeninos ganadores en el cross Villa de Tineo, que hizo de campeonato de Asturias de cross corto / C. A. T.

El gran dominador por clubes fue el Universidad, que se llevó el título regional absoluto tanto en categoría masculina como en femenina. En la masculina, al conjunto estudiantil le siguieron en el podio el Oriente Atletismo, segundo, y el Recta Final-Toscaf Atlética Avilesina, tercero. En la femenina, por detrás del Universidad quedaron el Recta Final-Toscaf Atlética Avilesina y el Oriente Atletismo. En cuanto a la clasificación individual, los cinco primeros clasificados en categoría masculina fueron del Universidad, siendo el ganador Rubén Marqués (15 minutos y 6 segundos), por delante de Diego Nogueiro, que llegó a solo un segundo, y de Gerardo Casas, a tres del ganador. En categoría femenina, se impuso María Suárez, del Oriente Atletismo (18 minutos y 27 segundos), con 32 segundos de ventaja sobre Andrea Trigo (Universidad) y 38 sobre Beatriz Tenreiro (Recta Final-Toscaf).

En la prueba sub-23, los ganadores fueron Ángel Fernández (Wolves Born to Run) y Nisrine El Fadali (Atletismo Ciudad de Lugones). En categoría sub-20, ganaron Simon Ibrahim Morala (Universidad) y Alejandra Alzaga (Universidad). En sub-18, Santiago Soberón (Náutico Carreño) y Pilar Rivaya (Grupo Covadonga). En sub-16, César Ramos (Ciudad de Lugones) y Valeria Quiroga (Oviedo Atletismo). Por último, en sub-14, la victoria fue para José Villanueva (Llanera Atletismo) y Olga Rodríguez (Asociaciones Atlética Avilesina).

