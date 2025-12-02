Doble premio para Mateo Vázquez, que busca su gran ola en Perú

Mateo Vázquez (Gijón, 2007) salió de la Laboral al terminar sus clases de enfermería. Parecía un día corriente hasta que se subió al coche y su padre Dani, que le esperaba fuera, le dio una noticia que le cambiaría la semana, y puede que la carrera. El seleccionador nacional había llamado hace unas horas para comunicarle que era uno de los elegidos para representar a España en el Mundial junior de surf que arranca este viernes en Perú. "Estoy muy emocionado y con muchas ganas, espero dar lo mejor de mí", admite.

La llamada tuvo premio doble para el gijonés, que debutará con el combinado nacional y en nada más y nada menos que un Mundial junior, donde se dan cita más de 600 surfistas de 60 países. Una convocatoria más que merecida tras su último año, en el que se proclamó campeón de Asturias y de España en categoría junior. Son doce los españoles que estarán presentes en la playa de Punta Hermosa, al sur de Lima, y Mateo no será el único asturiano presente en la cita: le acompañará la tapiega Kenia López, que hace semanas se mostraba ambiciosa. "La expectativa es ganar, pero vamos a ver lo que pasa", señaló López.

La expedición española arrancó su larga travesía en el día de ayer. Fueron cerca de 22 horas entre vuelos y desplazamientos para llegar a Perú y comenzar a preparar la cita mundialista con varios días de antelación, en la que cualquier mínimo detalle importa. "Llevo cinco tablas porque dependiendo de las condiciones utilizo una u otra. Incluso llevo dos exactamente iguales de la que mejor me funciona, por lo que pueda pasar", confiesa Vázquez.

El primer reto al que se enfrentan los surfistas durante estos días en Perú es el de la adaptación al jet lag, al clima y a las olas, en pleno océano Pacífico, aún sin descubrir para la expedición al completo. "Lo más importante es coger olas y olas para entender cómo funcionan. Tenemos que pillar experiencia y confianza para encontrar nuestro surf", explica Mateo Vázquez, que se muestra optimista y tranquilo en la playa de Punta Hermosa. "No estoy nervioso, tengo muchas ganas y sinceramente creo que las condiciones me benefician y que lo puedo hacer bien. Espero olas grandes, con bastante fuerza. Para mí son las condiciones perfectas", desvela el gijonés.

A nivel personal, el joven surfista se marca un objetivo ambicioso. "Quiero avanzar muchas rondas y me gustaría terminar en el top-15", explica antes de cumplir uno de sus sueños. Fue con tres años cuando se subió por primera vez a una tabla y durante muchos campeonatos tuvo que conformarse con verlos a través de una pantalla. "Siempre veía los mundiales y es de lo que más me acuerdo estos días", dice. Ahora, desde la otra punta del mundo, está listo para competir en el último campeonato de una temporada que nunca olvidará. "Da un poco de respeto enfrentarse a gente tan buena, pero ya hemos demostrado que tenemos bastante nivel y podemos ganarles", sentencia Vázquez.