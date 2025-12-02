Habrá cuatro equipos asturianos en la Supercopa de España de Arabia Saudí y uno de ellos será el Real Oviedo

La Supercopa de España de fútbol se disputará en Arabia Saudí el próximo mes de enero. Allí se jugarán el primer título del año Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, los cuatro que se clasificaron el pasado curso. Pero no serán los únicos clubes españoles que estén presentes en el país árabe. Habrá cuatro clubes asturianos y uno de ellos será el Real Oviedo.

Una iniciativa de la Federación Española de Fútbol

La Federación Española de Fútbol invita a 77 personas que representan a 77 clubes españoles a presenciar los partidos de la Supercopa de España que se van a celebrar a principios del próximo año 2026 en Arabia Saudí. Entre ellos, por sorteo, estarán el Real Oviedo, el Lealtad, el Hispano y el Praviano.

El Barcelona celebra la victoria en la última Supercopa / Alberto Estevez

Casi una semana invitados en Arabia Saudí

La Federación reparte estas plazas, que permiten a los presidentes (o a la persona que elija el club) estar entre el 6 y el 12 de enero en Arabia Saudí con todos los gastos pagados, por sorteo de la siguiente manera: dos clubes de Primera División, dos de Segunda, ocho de Primera Federación, diecisiete de Segunda Federación, dieciocho de Tercera, uno de Primera Femenina, otro de Primera Federación Femenina, seis de Segunda Federación Femenina y quince de Tercera Federación Femenina. Faltan siete que se entregan también por sorteo.

El Oviedo fue elegido como uno de los representantes de Primera, el Lealtad de Segunda Federación, el Praviano de Tercera y el Hispano de Tercera Federación Femenina.