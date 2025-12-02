El increíble cambio físico de Serena Williams: de sentirse "diferente" a las demás con "pechos grandes y un trasero enorme" a lucir cuerpazo con 14 kilos menos

Desde su primera a su última aparición en la última edición de los premios "Princesa de Asturias", Serena Williams dejó boquiabierto al público por su increíble estado físico. Ya no era aquella tenista que lo ganó todo en su época y que se sentía "diferente" a las demás por tener "pechos grandes y un trasero enorme". Así lo confesó ella misma a la revista estadounidense Porter, de la que es portada y que le dedica un amplio reportaje fotográfico.

En esas fotos, al igual que pasó en su reciente visita a Asturias, se ve a una nueva Serena Williams luciendo cuerpazo. La ex número uno del tenis mundial, que ha perdido volumen, bajó más de 14 kilos mediante el uso de medicamentos. Pero detrás de todo ello hay sufrimiento. "Fue difícil porque cuando jugaba al principio mi cuerpo era diferente. Tenía pechos grandes; tenía un trasero enorme. Todas las atletas eran súper planas, súper delgadas y hermosas, pero de una manera diferente. Y yo, como atleta, no entendía cómo lidiar con eso", cuenta en la entrevista concedida a Porter.

Como hombres...

"Nadie llama a las chicas de hoy día como me llamaban a mí. La gente decía que éramos como hombres y cosas así", apostilla. Tanto le dolieron esos comentarios que se propuso no leer ni uno más. Y cumplió. Muchos años después, la leyenda del tenis femenino y premio "Princesa" de los Deportes 2025, admite que aquello le pasó factura "mentalmente". "Crees que eres grande toda la vida y miras atrás y piensas: 'Estaba en forma'. Sí, tenía músculos grandes. No me parecía a las otras chicas, pero no todas son iguales", afirma.

La revista Porter presenta así el reportaje: "Es una de las mujeres más poderosas y exitosas del planeta, pero incluso Serena Williams tuvo momento de inseguridad y ansiedad. 'Me estoy reencontrando', dice".

Rompedora en Asturias

El pasado mes de octubre, Serena Williams, de 44 años, se convirtió en viral nada más llegar a Oviedo. ¿Por qué? Por su increíble silueta, con un ceñido vestido, y su baile a lo Beyoncé al ritmo de las gaitas a las puertas del hotel de la Reconquista.

La mejor tenista de la historia llevó un vestido midi transparente de cupro (una fibra suave con un tacto similar al de la seda) con fruncidos por toda la prenda y una espectacular capa superpuesta que incluye un body. Todo muy ajustado al cuerpo. El "outfit", de la firma de la prestigiosa diseñadora polaca Magda Butrym, tenía un precio de 1.990 euros.

Al día siguiente la hermana pequeña de las Williams apostó para la audiencia con la Familia Real en el hotel de la Reconquista por un conjunto de vestido y abrigo de tejido troquelado en color blanco. De nuevo, volvió a llamar la atención. La tenista llevó el abrigo apoyado sobre los hombros, sin introducir los brazos en las mangas, aportándole a su look más elegancia y poder. Williams rompió la monotonía del blanco con unos zapatos de salón de color rojo cereza. El conjunto, de la marca Elie Saab, está valorado en 7.000 euros.

Por la tarde, en la ceremonia de entrega de premios "Princesa de Asturias" en el Campoamor, Serena se convirtió en una auténtica diva, luciendo un espectacular vestido rojo pasión de corte sirena y silueta ajustada. La deportista estadounidense, que en todas sus apariciones públicas en Asturias ha llevado una peluca rubia platino, fue la premiada más aplaudida a su llegada al teatro ovetense. Muchos la comparan con la mismísima Beyoncé. La Beyoncé de la raqueta.