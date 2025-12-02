El Telecable y el Ateneo Obrero se alían para mostrar las emociones de La Calzada
El nuevo espacio expositivo del barrio fabril acoge una muestra de 30 fotos de Luis Velasco sobre el club: "Me siento orgulloso de esta gran familia"
Las obras de remodelación de la planta baja del Ateneo Obrero de La Calzada la retrasaron, pero mereció la pena. El nuevo espacio expositivo de la emblemática institución acoge desde ayer la exposición que culmina el trigésimo aniversario del Telecable Hockey Club, "un ejemplo impresionante, un pilar cultural y deportivo" del barrio, como lo definió en la inauguración de la muestra la directora del Ateneo, Ana Acero.
Fotos desde 2012
Hasta el 10 de enero se puede visitar la muestra, compuesta por 30 imágenes como representación de los años de vida del club. No es un repaso a toda su historia, son fotografías de 2012 hasta la actualidad porque, como explica Fernando Sierra, director del Telecable, "pensamos en que fuera un pequeño homenaje a Luis Velasco, a alguien que colabora desde hace tanto tiempo, tan bien y haciendo algo tan espectacular como captar las emociones en una pista". Así que todas las imágenes de la muestra están tomadas por la cámara del exjugador y fotógrafo. El homenaje se completa con un collage de gran tamaño que presenta una foto de Velasco con los veteranos del Cibeles, formada por miles de imágenes del Telecable captadas por él. Sierra recuerda que el protagonista "tiene una web con más de 650.000 fotografías clasificadas y documentadas, y casi 35.000 son del Telecable".
Vinculación con el club
"Cuando vi la posibilidad de capturar lo que pasa en una pista y compartirlo, me dije: ‘esto es lo mío’. Al noventa por ciento de las personas que salen en estas fotografías las conozco desde pequeñas, soy de los que pasé frío en La Algodonera. Siendo de Oviedo, de lo que más orgulloso me siento es ser tan cercano a las jugadoras y de formar parte de esta gran familia del Solimar", apuntó Luis Velasco durante el acto de inauguración.
El motor de la exposición no es la trayectoria del club, algo ya reflejado en una muestra años atrás, sino las diferentes emociones que se viven en una pista. Y pocas hay tan fuertes como el sentimiento de pertenencia del Telecable a Gijón y al barrio de La Calzada en particular. "Poder hacer esto en el Ateneo es cuadrar dos cosas muy bonitas", resume Sierra.
