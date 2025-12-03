Asturias se lleva tres medallas en una exigente Copa base de gimnasia rítmica
La representación asturiana consiguió tres medallas en la Copa base de gimnasia rítmica, a cargo de Malena Muñiz, del Galaica gijonés, bronce en juvenil; Celia Mesa, del Valoe avilesino, bronce en cadete, y el alevín del Mieres Alen Martínez, que logró el primer puesto en el estreno masculino de la Copa base. Por autonomías, Asturias fue quinta.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Aparece en la balsa de Berbes uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más