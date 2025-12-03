Asturias se lleva tres medallas en una exigente Copa base de gimnasia rítmica

La representación asturiana consiguió tres medallas en la Copa base de gimnasia rítmica, a cargo de Malena Muñiz, del Galaica gijonés, bronce en juvenil; Celia Mesa, del Valoe avilesino, bronce en cadete, y el alevín del Mieres Alen Martínez, que logró el primer puesto en el estreno masculino de la Copa base. Por autonomías, Asturias fue quinta.