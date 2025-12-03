Campeonato de Europa de natación: Mario Méndez, fuera de la final de 1.500; hoy, turno de Arbidel
Mario Méndez, nadador del Santa Olaya gijonés, se quedó fuera de la final de 1.500 del Europeo de piscina corta que se está celebrando en Lublin (Polonia). El deportista vigués fue noveno (penúltimo) en su serie, con un tiempo de 15 minutos, 0 segundos y 82 centésimas. Su serie, con la anterior, fue la más rápida, y de ambas salieron todos los finalistas. Por su parte, el corverano Arbidel González entra hoy en acción en los 100 mariposa, su prueba favorita.
