El césped del Suárez Puerta, bajo la lupa

El invierno y las lluvias han devuelto la peor cara al Suárez Puerta. A pesar de los esfuerzos del Avilés, que durante los últimos años ha hecho distintas intervenciones para mejorar el estado del césped, lo cierto es que, ante el Arenas de Getxo y el Celta Fortuna, el verde estuvo lejos de lucir su mejor imagen. El propio Dani Vidal habló de ello en la previa del encuentro ante el filial celeste, reconociendo que es algo "que le gustaría que estuviese mejor", aunque parece un problema de muy difícil solución. La clave está en el drenaje, y episodios como la gran tromba de agua que inundó Avilés hace dos semanas no ayudan.

"Intento preocuparme de las cosas que puedo controlar. Evidentemente, me gustaría que el campo estuviera mejor. Tenemos la limitación de que tampoco podemos entrenar ningún día, siempre con el objetivo de que el campo esté en las mejores condiciones posibles independientemente del rival", explicó, el pasado viernes, Dani Vidal al cuestionarle sobre el estado del Suárez Puerta. Su equipo trabaja todas sus sesiones en las instalaciones de La Toba, de césped artificial, para tan solo hacer uso del estadio avilesino una vez cada dos semanas. Desde su llegada, de hecho, se cuentan con los dedos de las manos las veces que los entrenamientos se han realizado en el centro de Avilés. La última sesión fue el 24 de diciembre. "Estaremos ahí rezando un poquito a ver si estos dos días no llueve. Nosotros no entrenamos nunca y necesitamos esa adaptación muchas veces en los primeros minutos de partido, pero no lo utilizaremos como excusa", comentó.

Problemas de drenaje

Una de las claves que explica el mal estado del Suárez Puerta es el drenaje del césped. Ante esto, el club ha acometido varias actuaciones, pero el problema es demasiado grande como para poder solucionarlo de una manera sencilla y que se pueda hacer durante la temporada regular. Una de esas medidas fue, en el verano de 2024, realizar un pinchado y semillado en el campo, además de recebarlo con 81 toneladas de arena de sílice. Tras el ascenso también se hicieron diferentes trabajos para arreglar el césped después las celebraciones de los aficionados. El objetivo del club es tratar de prevenir que el campo vaya a peor, para lo cuál está invirtiendo en maquinaria y en diferentes productos.

Otra de las claves por lo que se vio tan dañado el césped ante el Celta Fortuna fueron las fuertes lluvias que inundaron Avilés hace dos semanas. Esa tromba de agua, unido a los problemas de drenaje, supusieron un duro golpe para el Suárez Puerta. Ahora toca esperar a ver cómo se recupera para jugar, en semanas consecutivas, ante Tenerife y Racing de Ferrol.