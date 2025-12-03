Montse Tomé tiene nuevo banquillo y se estrenará en... el Suárez Puerta

La selección absoluta femenina del Principado de Asturias ya tiene fecha para su puesta de largo en 2025. El combinado autonómico disputará su primer encuentro ante la selección de Navarra el martes, 23 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Román Suárez Puerta de Avilés.

La sierense Montse Tomé, exseleccionadora nacional, ejercerá como seleccionadora asturiana en este estreno, y tendrá como mano derecha a la gijonesa María Yenes, directora de fútbol femenino de la Asturiana, que la acompañará como parte del cuerpo técnico. La Federación de Fútbol del Principado de Asturias enmarca esta iniciativa en un objetivo claro: dar la máxima visibilidad al fútbol femenino asturiano, al trabajo que vienen desarrollando los clubes del Principado y al potencial presente y futuro de futbolistas que ya compiten y proyectan el nombre de Asturias en las máximas categorías nacionales e internacionales.

La Federación ha establecido que la entrada será libre, si bien será necesaria la retirada previa de invitación tanto para el partido como para los actos programados alrededor del encuentro. La presentación oficial del duelo, con la presencia de la seleccionadora, se celebrará el jueves 18 de diciembre, haciéndose pública la convocatoria.