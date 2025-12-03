La Vuelta Ciclista a Asturias ya tiene recorrido: regresa al paraíso del Occidente

La Vuelta Ciclista a Asturias tiene buena parte del trabajo hecho de cara a la edición del próximo año. Tras consolidar las cuatro etapas, que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de abril, la organización tiene definida prácticamente la totalidad del recorrido, que será similar al del año pasado, en el que se celebró el centenario de la primera edición de la prueba y que fue muy bien valorado tanto por los ciclistas como por los aficionados.

Un recorrido testado y celebrado

La carrera saldrá de Oviedo y concluirá en Oviedo, como viene siendo habitual desde hace bastantes años. La primera etapa se desarrollará entre la capital del Principado y la llegada se debate aún entre dos opciones, Llanes o Benia de Onís. De esas dos, la que no sea llegada de la primera etapa será la salida de la segunda. Desde el Oriente se irá a otro lugar que se ha convertido en un clásico de la Vueltina, como es Lena, zona montañosa por la que suele transcurrir la etapa con más desnivel.

Los ciclistas asturianos, muy presentes

El año pasado la segunda etapa fue similar a como va a ser la de este año y resultó un gran espectáculo, con mucho protagonismo asturiano. El ganador fue el gijonés Iván García Cortina (Movistar), que venía de hacer un gran noveno puesto en el Tour de Flandes y que completó una excelente temporada. Ese día destacaron también los asturianos Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) y Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), siendo cuarto y quinto respectivamente.

Así fue la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias / Juan Plaza

La belleza de Los Oscos y Taramundi

La tercera etapa será de nuevo en el Occidente, con salida en Castropol y llegada en Vegadeo, repitiendo también una jornada que fue quizás la que más sorprendió a todo el mundo en la pasada edición. El paso por Los Oscos y Taramundi fue una novedad que no pasó desapercibida en el pelotón.

La cuarta etapa es la única que está todavía sin cerrar del todo. Se sabe que la llegada será en Oviedo, pero la salida no será en esta ocasión en Navia y la organización todavía trabaja para cerrar la localidad desde la que comience esa última jornada de la Vuelta a Asturias. El final de Oviedo será, como estos últimos años, sobre las dos de la tarde, en la calle Uría.

La televisión lo cambia todo

Pero si hay algo que puede cambiar todo en la Vuelta a Asturias y que está muy avanzado, prácticamente a punto de cerrarse, es la retransmisión en directo. La organización, encabezada por Cristina Álvarez Mendo, directora general de la prueba, reconoce estar "muy cerca, más cerca que nunca" de tener asegurada esa retransmisión que están luchando porque sea a nivel nacional e incluso europeo.

La organización reconoce que esta posibilidad está tan avanzada por la implicación del Principado de Asturias, especialmente de Gimena Llamedo, vicepresidenta del gobierno regional. "Hay una excelente sintonía, Gimena Llamedo está muy implicada y gracias a eso está muy cerca, más cerca que nunca", reconocía Cristina Álvarez Mendo en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. La intención es que la Vuelta a Asturias se pueda ver tanto en Teledeporte como en Eurosport, lo que le daría una enorme repercusión.

El UAE, cerca de repetir

En cuanto a la participación, otro de los éxitos de las últimas ediciones ha sido la presencia del mejor equipo del mundo, el UAE Team Emirates. La participación de este equipo en la edición de 2026 está también muy avanzada, así como la del otro equipo español de la máxima categoría, el Movistar Team. Además, la posibilidad de que la ronda asturiana sea retransmitida en directo por canales como Eurosport y Teledeporte hará aún más atractivo para los mejores equipos del pelotón participar en la Vuelta de Asturias .