El Avilés, a tratar de asaltar uno de los mejores campos de Primera Federación: "Queremos romper su racha"

El Avilés afronta, este domingo a las 18:15 horas, su último partido fuera de casa del año y lo hará, además, en el único estadio del grupo 1 de Primera Federación que todavía no ha visto caer a su equipo, Lasesarre, casa del Barakaldo. "Vamos a intentar romper esa racha que tienen como locales y sacar los tres puntos", asegura con ambición Raúl Rubio, delantero blanquiazul, que afronta el duelo con ambición y ganas de cortar la mala racha en la que está inmerso el cuadro avilesino.

Sobre la derrota ante el Celta Fortuna en la última jornada el atacante maño cree que "hay derrotas que duelen menos y que te permiten aprender". "El partido fue uno de los más completos del equipo, sabemos que si mantenemos el nivel llegarán las victorias", analizó Rubio, que ahora tiene en su punto de mira la visita al Barakaldo, algo en lo que se han focalizado durante toda la semana. "Hemos visto lo trabajado que tienen su forma de jugar en su campo, son un bloque duro y compacto que se encuentran cómodos en duelos. Hay que saber cómo meternos en ese estilo, la victoria va a pasar por ser ganadores en los duelos individuales", vaticinó.

Aunque el Barakaldo no es el mejor local de Primera Federación suma quince puntos en su feudo y, además, puede presumir de no haber caído nunca como locales. Suman 15 puntos en casa, repartidos en cuatro victorias y tres empates. "Esa racha hace que salgas mucho más metido al partido", reconoce Rubio. El Avilés no estará solo en su visita a tierras vascas, ya que la peña El Coliseo ha conseguido completar un bus de unos cincuenta aficionados que acompañará al equipo, además de los desplazamientos que hagan aficionados de forma particular. "Solo les podemos dar las gracias. Ante el Celta Fortuna nos empujaron durante todo el partido, es un lujo saber que estarán con nosotros. Ojalá darles los tres puntos", sentenció el delantero.