Cinco medallas de Asturias en el Nacional de kata de judo

Paul de Villota y Naroa Escanciano (Gandoy) fueron campeones de España de kata en Ju No Kata junior. Plata lograron Rosa Trillo y Nora Barrera (Takeda), en Ju No Kata senior, y Mario Corujo y Esteban Díaz (Corujo), en Kime No Kata. Bronces para Beltrán Quirós y Pelayo Luaces (Corujo), en Katame No Kata junior, y Juan Patricio Rodríguez y Laura Riera (Oviedo Sport), en Ju No Kata senior.