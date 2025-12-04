Magia asturiana y remontada lista: Iyana, estrella del triunfo del Avenida ante el Valencia
La ovetense, con 21 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, clave en la victoria del conjunto salmantino
Iyana Martín, base asturiana del Perfumerías Avenida, está viviendo uno de sus mejores momentos, después de algún problema de salud al inicio de la temporada. La jugadora ovetense resultó fundamental para el triunfo del conjunto salmantino sobre el Valencia Basket (58-57) en el partido más destacado de la novena jornada de la Liga Femenina Endesa.
Martín fue la más destacada del encuentro, con 21 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 6 faltas recibidas para una valoración de 26 créditos, y suyas fueron algunas de las acciones que permitieron culminar una remontada increíble cuando el partido parecía perdido para el conjunto charro. Iyana fue además elegida en el quinteto ideal de la jornada.
