El Oviedo, con presencia en citas internacionales de bádminton

Tres jugadores del Oviedo Bádminton juegan con España. En el Europeo sub-17, Belén Soto sumó un punto en el dobles mixto ante Chipre. Ayer perdió en el individual. En absoluto, Laura Álvarez se encuentra en el clasificatorio para el Europeo femenino en Estonia, donde Lorena Uslé, exjugadora, es fisio, y Álvaro Leal está en Dublín para el clasificatorio masculino.