Roque Ordiz hace historia en el ajedrez asturiano: el joven ovetense lo ha conseguido antes que nadie

El ovetense Roque Ordiz, de 14 años, hizo historia en el campeonato de Asturias de ajedrez al convertirse en el más joven en ganar el título regional. Alumno de 3.º de la ESO del colegio San Ignacio, reconoce que fue "muy duro" y "emocionante". En un gesto de deportividad, advierte de que faltaban los tres ajedrecistas de más nivel de Asturias, Lionel Sierra, Diego Vergara y Jonás Prado, y añade que tuvo que esperar a que acabara la última ronda, que él terminó muy rápido, para saber si finalmente los resultados le convertían en el nuevo ganador.

Felicitado por todos sus rivales

A pesar de que la victoria estuvo muy apretada, recibió la felicitación de todos sus rivales: "Creo que caigo bien, me felicitó todo el mundo, me felicitan siempre". Tras este éxito no se marca ningún objetivo, más allá de "seguir mejorando" y disfrutando con el juego que más le gusta. La próxima cita importante será el prestigioso torneo que se celebra en Roquetas de Mar a principios de enero.

Del ajedrez le gusta que "es entretenido", un juego de "estrategia", en el que hay que "estar atento a la partida". Entre todas las aperturas posibles, se queda con la siciliana, una de las más populares y que usó en algunas de las partidas que le valieron para llevarse el campeonato de Asturias, pero no en todas. Sus ajedrecistas favoritos son los excampeones del Mundo Ding Liren y Magnus Carlsen. También sigue a otros, más clásicos, como Kasparov, Anand o Krámnik.

Un estilo ofensivo, pero sin volverse loco

En cuanto a su estilo de juego, casa bien con su forma de expresarse, en la que primero piensa y luego habla sin extenderse más de lo necesario: "Me gusta atacar, pero con calma". Tiene un ELO (el sistema de puntuación que rige en el ajedrez) de 2.250 y explica que entrena lo que le permiten los estudios: "El ajedrez es lo segundo, lo primero es el colegio". Aun así, casi todos los días tiene clase, incluidos los domingos, cuando se entrena con un Gran Maestro.

Formado en el club El Naranco

Buena parte de su formación como ajedrecista la adquiere en el club al que pertenece, El Naranco, donde "siempre hay gente". También se entrena solo, con el ordenador, especialmente resolviendo problemas de "táctica". Incluso, cuando llegan los grandes torneos, los sigue a través de las plataformas en las que algunos ajedrecistas las comentan en vivo: "Cuando hay torneos importantes las veo, me gustan los comentarios de Miguel Santos (Gran Maestro español)".

Su madre, Mónica Fernández, asegura que su hijo tiene claro que quiere estudiar una carrera y no tanto que vaya ser profesional de un deporte que le ayuda sobre todo a "tolerar la frustración" y que le permite "conocer gente, ciudades y torneos".