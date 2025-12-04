La selección española de kickboxing, con cuatro asturianos, en el "top ten" mundial

La selección española de kickboxing logró por primera vez entrar en el "top ten" mundial en el Campeonato del Mundo celebrado en Abu Dabi. La luchadora Cristina Leboreiro cayó en octavos en una pelea muy disputada, pero disfrutó del éxito del equipo, con 5 oros, 5 platas y 5 bronces y en el que están como entrenadores Sergio Barril, Francisco Barril y Rebeca Morales.