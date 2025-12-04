El voleibol asturiano se emociona ante la exposición sobre su historia: "Nos vemos reflejados"

"‘Cacha’, ¿cómo no mires algo del 65º aniversario?". La directiva de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, presidida por Luis Ángel Ruenes, sabía lo que hacía cuando el pasado febrero le propuso a Miguel Casado bucear en la historia del volei regional. Nadie mejor para esa misión que "Cacha", que a sus 73 años ha pasado por todos los estamentos de este deporte y tiene contactos hasta en el infierno. Nueve meses después, la criatura vio la luz ayer en la Escuela de Comercio gijonesa, escenario en el que se fundieron diversas generaciones de todos los rincones para la inauguración de "65 años de voleibol en Asturias".

Los organizadores de la muestra: por la izquierda, Francisco Javier Aller, José Aurelio Delgado Vallín, Luis Montero, Carlos Rodríguez y Miguel Casado. / Marcos León

Siendo consciente de la magnitud del encargo, Miguel Casado reclutó un equipo que fue el que llevó a cabo la tarea, con dos reuniones a la semana. Junto a él han trabajado Francisco Javier Aller, exárbitro internacional; Carlos Rodríguez, presidente del comité de árbitros, y los entrenadores José Aurelio Delgado Vallín y Luis Montero.

Muchos conocidos, ninguna autoridad

El acto de inauguración de la exposición fue una cálida reunión de rostros conocidos del voleibol asturiano, con especial protagonismo de las jugadoras que ganaron Liga y Copa en la temporada 1977-78 con el histórico Medina Longchamps. No acudió, en cambio, ninguna autoridad, ni municipal ni autonómica, algo que afeó el presidente federativo, Luis Ángel Ruenes: "Todos fueron invitados con tiempo y por los cauces reglamentarios y hoy –por ayer– se descolgó el último. Este hecho, lamentablemente, no es nuevo, somos un deporte que ha tenido que crecer sin ese apoyo. Y ante cada dificultad hemos respondido más fuertes".

Visitantes observando la zona de vitrinas y paneles con trofeos, licencias y camisetas de los internacionales. / Marcos León

Siete paneles, vitrinas y "reliquias"

La muestra, a la que se la ha sacado un gran partido pese a lo reducido del espacio, está compuesta por 7 paneles, con información por las dos caras sobre la historia del voleibol asturiano y todos sus protagonistas, jugadores, entrenadores, árbitros y directivos. Unos simpáticos adhesivos en forma de balones de voleibol indican el sentido de la visita, aderezada con camisetas de los internacionales de la región, desde Juan Carlos Robles a María Schlegel, también los de Luis Troncoso y Daniela Álvarez en el voley playa, y una vitrina con trofeos y el diploma de Robles en Barcelona 1992, entre otras "reliquias".

Seis capítulos desde 1960 hasta la actualidad

La historia, diseñada por Nortegráfico, está estructurada en seis capítulos, titulados respectivamente "1960-1975: Los inicios del voleibol en Asturias", "1976-1990: Crecimiento más cantera y algunas sombras", "1991-2000: Asturias en la red del éxito", "2001-2010: Auge del voleibol y presencia internacional", "2011-2020: Tiempos difíciles, refundación y cantera" y "2020-2025: Asturias vuelve a levantar el vuelo". Un título, este último, que hace referencia al tremendo impulso de licencias, que en el citado periodo se duplicó hasta superar las 1.800. Cada panel lleva una cuidada elaboración, con texto medido para no saturar y mucho elemento gráfico, producto de una ingente labor de documentación y de contactos.

Visitantes observando uno de los paneles de la exposición. / Marcos León

Fotos en la web federativa

"No entraron todas las personas, todas las fotografías, todos los momentos... se hizo con respeto y cariño una selección de lo que creíamos que era lo más representativo, a veces lo más enternecedor. Quizás no están todos los que son, pero nos vemos reflejados en todos los que están", señaló José Aurelio Delgado Vallín, que incidió en que las 506 fotografías que no están en la Escuela de Comercio se subirán a la web federativa para disfrute del público y para su correcta identificación en algunos casos.

No durarán mucho los paneles y las vitrinas del voleibol en esta ubicación. La muestra se puede visitar de 9,30 a 20 horas, todos los días excepto los sábados, domingos y festivos. "El 16 de diciembre desmontamos, son 8 días", aclara Casado, que apunta que la idea es conservar el material para que pueda ser montado en otros lugares de Asturias o en citas destacadas del voleibol asturiano.

"Habrá que seguir quedando una vez al mes, aunque sea para discutir con Montero", bromeó Delgado Vallín en presencia de "Cacha", encargado, "para que no se relaje", de montar un comité que elija los premiados en la gala anual.