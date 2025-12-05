El Avilés y el mercado: las salidas condicionan todo

Llega el frío y la lluvia y, con ello, el mercado invernal de fichajes. El Avilés ya trabaja de cara al próximo periodo de transferencias, donde todo apunta a que habrá movimiento en la plantilla blanquiazul. Miguel Linares ya sondea el fútbol español de cara a buscar al menos un par de refuerzos que suban el nivel de la plantilla de cara a lo que queda de campaña. Por el momento no hay un objetivo 100% identificado, pero no se quiere empezar el mes de enero con el trabajo sin hacer. Lo que parece claro es que, si nada cambia en las próximas, habrá varios movimientos. De hecho, la hemeroteca dice que el director jienense suele moverse en enero.

Durante lo que llevamos de campaña el propio Linares ha estado visitando diferentes campos de Primera Federación, para poder ver de primera mano a los posibles candidatos a reforzar la plantilla del Avilés. Además, el jienense cuenta con una amplia red de scouting, con ojos en todos los grupos de Segunda Federación y en los dos de la tercera categoría del fútbol nacional, que le permite tener un amplio conocimiento de cara al mes que se le avecina.

Ya la pasada hizo movimientos en enero, en el que destacó el fichaje de Isi Ros, una pieza que ahora está más que asentada en los planes de Dani Vidal. Además, llegaron al club Rubén Cebollada, guardameta sub-23; Momoh y Palacín, todos ellos destinados a paliar las salidas que se produjeron. La hemeroteca dice que Linares suele acudir al mercado invernal, tal y como se vio en su anterior etapa en Primera Federación con el Linares y en su paso por el UCAM Murcia. De hecho, en su último año en el conjunto andaluz su intervención fue clave para llevar a un equipo que estaba peleando por evitar los puestos de descenso a clasificarse al play-off de ascenso a Segunda División, donde finalmente quedó eliminado.

Eso sí, antes de atacar el mercado de fichajes tendrá que hacer hueco en su plantilla. El Avilés tiene todas sus fichas senior ocupadas (18), por lo que para poder inscribir a un jugador mayor de 23 años tendrá que acometer salidas. Donde tiene margen de maniobra es en el mercado sub-23, al que acudió, por ejemplo, para cerrar la plantilla en el mercado veraniego, acometiendo los fichajes de Guzmán Ortega y Osky en los últimos compases del mismo. Además, en el tintero está la situación de Edu Cortina. El ovetense sigue formando parte de la plantilla blanquiazul y acude todos los días a los entrenamientos mientras se sigue tratando de su última lesión, aunque por el momento apenas ha tocado balón. A finales de junio el pivote, que suma cuatro temporadas defendiendo la zamarra blanquiazul, tuvo que operarse de una lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo que le mantiene en el dique seco.