El Círculo quiere dar el salto con Tavin y Javi

Vuelve la Segunda FEB al Palacio de los Deportes de Gijón y lo hace con un partido importante para el Círculo Gijón, que recibe mañana al Cáceres (20 horas) con la ilusión de ganar y poner tierra de por medio con respecto a las últimas posiciones del grupo. Sin Guillem Arcos, que sigue recuperándose de un problema muscular, gran parte de las esperanzas del conjunto gijonés reside en sus dos individualidades más destacadas: Tavin Pierre, máximo anotador de la competición con 20,4 puntos por partido, y Javi Menéndez, que encabeza el ranking de reboteadores con 10 capturas por choque.

Ambos son los estiletes de un equipo que necesita una pizca mayor de cohesión y mayor energía defensiva para apuntalar los buenos detalles que se ven por momentos. El exterior estadounidense opina que la derrota de Córdoba no ha afectado al grupo, pero se muestra claro: "Nunca sienta bien una derrota, pero creo que competimos bien contra un equipo que es ahora mismo el mejor de la liga. De todas formas, pienso que nosotros podemos jugar un poco más duro".

El interior naviego comparte su punto de vista: "En Córdoba nos faltó un poco energía, un poco más de agresividad en defensa. Esta liga no perdona y menos fuera de casa". Y abunda en su razonamiento: "Tenemos que ponernos a defender fuerte porque tenemos anotadores, mismamente con Tavin. Hay que defender muy duro para tener un ataque sólido".

La confianza del equipo en Pierre parece total. En el último encuentro en La Guía, el estadounidense se jugó un balón tras otro cuando más calentaba el sol. "Siento esa confianza, sabemos cómo juega cada uno y quién está listo, yo también confío en el resto de mis compañeros". Javi apunta que "sabemos los roles perfectamente y Tavin tiene ese talento para anotar, lo dicen los números. Le ponemos el balón y tratamos de facilitarle los tiros, y él sabe leer cuándo tirar y cuándo no".

En el horizonte cercano, el Cáceres, un equipo llamado a estar en los puestos altos que no ha tenido el comienzo que esperaba y que solamente tiene un triunfo más que el Círculo. "El parón fue duro, no paramos de entrenador, pero nos vino bien para aumentar la química . Cáceres es un partido que debemos ganar, muy importante para nosotros y para nuestra confianza".