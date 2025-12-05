Dani Vidal muestra su fe en una de las joyas del Oviedo: "Desde hace mes y medio es otro jugador, ahora sí vemos a un central de garantías"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó al Barakaldo, rival de este domingo del cuadro asturiano, del que destacó el buen nivel que tienen en su estadio, Lasesarre, donde nadie ha conseguido ganar hasta el momento. Además, el catalán alabó la mejoría de Eze, central cedido por el Real Oviedo, y tuvo palabras de cariño para Edu Cortina, lesionado de larga duración. Donde no se quiso mojar fue a la hora de hablar del mercado invernal.

Adri Gómez y Raúl Hernández

«Lo de Raúl Hernández fue un susto, tenía molestias en la rodilla, pero, antes de arriesgar, queríamos hacerle una prueba. Ahora sigue con alguna pequeña molestia, pero no conlleva riesgo de lesión. Adri Gómez llega justo al partido, vamos a hacerle una última evaluación mañana. Viajará con el equipo, por seguramente vayamos con calma al respecto».

El Barakaldo

«Es un equipo histórico que en su estadio se hace fuerte. La temporada pasada hizo una gran campaña, ya era muy difícil meterle mano en su casa. Es un equipo que juega a ritmos muy altos, muy intensos, es un martillo pilón. Hay jugadores que llevan tiempo con su entrenador y otros los conoce de haber trabajado ya con ellos. En Lasesarre son muy fuertes, no ha ganado nadie ahí, pero esas estadísticas se acaban rompiendo».

Eze

«Eze, en el último mes y medio, es otro jugador. Está muchísimo más concentrado en el día a día y, por ello, nos da confianza para darle minutos de liga. Hace dos o tres meses quizás hubiésemos tenido dudas por cosas que hemos hablado con él, pero ha puesto todo de su parte para dar la vuelta a esa situación. Ahora sí que vemos a un central de garantías, que nos puede dar la fiabilidad que necesito como entrenador. Si tienes que arriesgar siempre lo haces más con los jugadores de ataque, pero Eze está entrenando muy bien y no es nada raro el nivel que está dando».

La mediapunta

«Los posicionamientos a la hora de atacar y defender van cambiando. Somos un equipo muy versátil. Cayarga puede jugar en banda, pero cuando tenemos el balón pasa a estar por dentro y se reparte la zona con Santamaría. Cuando tienes laterales altos, como puede ser Osky, te lo puedes permitir. Si tuviésemos un lateral más corto tendría que jugar otro jugador que diese amplitud por la banda izquierda. Para mí no es un problema, intentamos ir mezclando esas situaciones como parte de nuestro plan de partido. No tengo la sensación de que a Cayarga le pase factura jugar en la banda izquierda».

Su primer partido en el Avilés, también ante el Barakaldo

«Hemos cambiado mucho desde mi debut, ese día nos fuimos con un dolor de cabeza todos. Cuando vi que mi primer partido, a los cinco días de llegar, era en Lasesarre, ya me esperaba lo que iba a pasar. El Barakaldo tiene muy claro lo que hace, juega a un gran nivel de intensidad y exige mucho en todas las facetas del juego. Además, son capaces de generar peligro en una acción de dos toques y, este año, han mejorado y tienen un punto más de combinación por dentro. A nivel defensivo te ponen en muchos problemas y sabía que, para mi manera de entender el fútbol, uno de los peores test posibles era ir a Barakaldo. Desde ese día hemos crecido mucho».

El apoyo de la afición

«El ambiente en el partido ante el Celta Fortuna fue increíble, no pararon de apretar. Nos van a ayudar muchísimo ante el Barakaldo porque la afición del Barakaldo se hace escuchar. Habrá un gran ambiente. Esperamos poder seguir dando el mismo nivel que está dando el equipo porque así la probabilidad de ganar es muchísimo más alta».

La racha de resultados

«Afronto el partido de la misma manera, no nos podemos dejar guiar por las victorias o las derrotas. Sigo viendo a los jugadores con el mismo nivel de confianza que hace quince días. Siempre somos muy exigentes con lo que se hace en el campo, el otro día pudimos hacer las cosas mejor. Podría estar preocupado si viese que el equipo está afectado, pero, como cuando estábamos en el buen momento, seguimos con la cultura del día a día».

El mercado invernal

«No he pensado en ello todavía. Estamos bien clasificados, el equipo está rindiendo muy bien y estoy contento con la plantilla que tengo. No miro a dos o tres partidos vista, menos lo hago a un mes. No es mi parcela, para esto tenemos una dirección deportiva de un nivel altísimo. Ellos están haciendo su trabajo y, cuando lo consideren oportuno, nos sentaremos a hablar».

Edu Cortina

«El comportamiento y lo que está sumando Cortina al equipo tiene un valor incalculable. Ya me habían hablado de ello cuando llegué, pero hasta que no lo ves con tus ojos no te das cuenta de lo que puede dar. Es un capitán de la plantilla y además ejerce como tal. Si se tiene que enfadar con un compañero o atacar una situación lo hace. A veces, cuando deportivamente no estás en el grupo, hay jugadores que quizás no asumen ese papel, pero Cortina lo hace. Esperamos que vaya cumpliendo los plazos de su recuperación para que se ponga a entrenar lo antes posible y que pueda disfrutar del día a día».