La frenada vuelta a casa de Sandra Pascual: una futura criminóloga con mano en el Balonmano Gijón

No cumplirá los 20 años hasta agosto del año que viene, pero Sandra Pascual (Gijón, 2006) acepta encantada el papel de referente de la nueva hornada de jovencísimas jugadoras del Balonmano Gijón. Tras dar varias vueltas, pese a su juventud, y probar la amargura de las lesiones, Sandra ha vuelto a casa con una sonrisa.

"Me llamaron para volver y no me lo tuve que pensar mucho. Conseguí entrar en Criminología en El Cristo, donde solamente hay 25 plazas, estoy en casa, puedo compaginarlo bien... ni siquiera miré para irme fuera; me gusta mucho el balonmano, pero no voy a vivir de ello", analiza Pascual para LA NUEVA ESPAÑA antes de un entrenamiento en el pabellón de La Tejerona.

Así, de esta forma, cerró pronto el círculo la jugadora gijonesa, que dio sus primeros pasos de pequeña en el colegio Campoamor, uno de los vinculados al Balonmano Gijón. Tras pasar también por los equipos escolares de Los Pericones y Begoña, una vez acabada la etapa infantil, Sandra se fue al cadete del Lobas Oviedo.

El siguiente paso de Sandra Pascual fue de nuevo en Gijón, pero en el Balonmano La Calzada, donde vivió la cara más dulce y la más amarga del deporte. "Fuimos campeonas de Asturias con el juvenil y me llamaron a entrenar con el primer equipo, fue una época súper ilusionante", apunta la joven deportista. El palo llegó en octubre de 2023, al sufrir la temida triada (lesión de rodilla que implica la rotura ligamento cruzado, colateral y menisco): "Tuve que empezar de cero, con dos fisios al día... fue duro compaginarlo con el Bachiller". Finalmente, tras un año parada, consiguió volver al punto de partida, la primera plantilla de La Calzada, aunque sin muchos minutos. Una posición privilegiada desde la que presenciar la desaparición del equipo senior, ahogado por los problemas económicos. "Es una pena para Asturias, tener un equipo así en la élite es una pasada", sostiene Pascual, que también está pendiente del Lobas Oviedo, "un equipazo que trabaja mucho y que nunca baja el nivel, con un gran entrenador como Manolo. Ahora son ellas las referentes y hay que apoyarlas".

Las zancadillas en la vida deportiva de Sandra Pascual no habían terminado. El pasado verano, durante el campeonato de España de balonmano playa en Laredo, se rompió la clavícula. Invitada a operarse, tras consultar a varios especialistas optó por un tratamiento conservador. A mediados de noviembre pudo por fin reestrenarse con su Balonmano Gijón, con el que la primera línea ha disputado tres partidos y marcado un gol. "Fue en un contragolpe... pero tengo que coger más confianza, los fisios me dicen que entre con calma", dice Sandra, que estrenó su cuenta goleadora en el agridulce empate en la pista del colista.

Plantilla "currante"

El Balonmano Gijón, inmerso en una cruda renovación, ha pasado de disputar la eliminatoria previa a la fase de ascenso a Oro al sexto puesto de su grupo de Plata. Una situación asimilada con naturalidad y que no asusta al cuerpo técnico liderado por Gelu Gulín y Viti López. "Es una plantilla muy joven y eso se nota, pero es gente muy currante, que sabe que hay que dar caña todos los días", analiza Pascual, que personalmente solo se marca un objetivo, "volver a tener minutos y jugar bien. Creo que puedo aportar mucho al equipo y ellas también a mí".

La madurez de Sandra tiene mucho que ver en que la Federación de Balonmano del Principado de Asturias la haya incorporado a su junta directiva para realizar funciones de enlace con los jugadores. "Y tuve la suerte de que me llamaron para ir de delegada con las selecciones femeninas al Campeonato de España", subraya la deportista, que confía en la evolución del Balonmano Gijón, "la plantilla siempre acaba prometiendo" y echa balones fuera sobre su permanencia a largo plazo en el club. "Eso lo tendrán que determinar los entrenadores, a ver si doy los números", concluye sonriente.